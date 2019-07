La conductora y actriz se refirió al "padecimiento" que le tocó sufrir de parte de Pettinato en 2009, cuando él se postuló para conducir CQC, pero finalmente ella fue elegida para hacer ese trabajo: "Firmé un contrato de tres años con la productora Eyeworks seis meses antes (de comenzar el programa), cuando yo estaba en Mañanas Informales. Por respeto a mis compañeros guardé el secreto pero empezó a circular un off the record: Pettinato se enteró y me empezó a llamar diariamente para ver si efectivamente yo era la conductora porque él se estaba postulando".