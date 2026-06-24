Clima en Cuzco: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Antes de salir a tu destino, revisa el pronóstico del clima en Cuzco para las próximas horas en este miércoles 24 de junio.
Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 21 grados, la previsión de lluvia será del 2%, con una nubosidad del 33%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 32 kilómetros por hora.
En cuanto a los rayos ultravioleta se espera que alcancen un nivel de hasta 7.
Para la noche, la temperatura alcanzará los -2 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 10%, con una nubosidad del 16%, mientras que las ráfagas de viento serán de 20 kilómetros por hora en la noche.
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Cusco es uno de los departamentos que más climas registra en Perú, con 16 tipos, se caracteriza por un estado del tiempo lluvioso, templado y con escasez de humedad principalmente en otoño e invierno.
En el norte del departamento, donde se encuentra la ciudad de Cusco, el clima predominante es el templado, con lluvia y humedad abundante todas las estaciones del año.
El clima particular de esta región se debe a la presencia de zonas montañosas, principalmente al sur, donde se encuentra la cordillera de los Andes.
Perú y sus 38 climas
En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.
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Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.
De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.
En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.
En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.
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Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.
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