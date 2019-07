Macarena Rinaldi habló de la decisión de Marcelo Tinelli en el Bailando 2019: "Con Hernán Piquín quedamos shockeados, nos dio bronca y vergüenza"

"No está bien que no hayamos estado, pero se nos fue de las manos, no salió como lo quisimos prever", aclaró la actual pareja de Federico Hoppe, quien también contó qué le dijo el productor de ShowMatch al respecto