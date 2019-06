Con lágrimas, la ganadora fue a recibir su premio, y anunció: "Qué difícil recibir un premio, porque de verdad no siento que sea justo… No hubiera podido haber hecho lo que hice sin vos. Todos sabemos lo que sos", le declaró Laura a Antonia. "Te amamos, sos una maestra. Yo la he visto hacer magia con las escenas", describió Peterson a Dupláa.