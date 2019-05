Ante el fallecimiento de Ethel, muchos famosos le dieron sus condolencias a Marcelo a través de las redes sociales. Pero ni sus amigos más íntimos fueron a verlo, ya que él prefirió atravesar ese doloroso momento en soledad. "Pedí que no me visiten. Me hizo bien quedarme un poco solo en casa. Estuve en tensión mucho tiempo", explicó Polino.