"A mí me encanta que Toto tenga una mirada sobre la mujer tan libre, porque Juana hace lo que quiere. Es una escorpiana hermosa y libre. Y a mí me encanta que se haya enamorado de una mujer así. A la cual no le puede decir ni 'a'. Creo que las mujeres hoy tenemos que criar hombres que respeten la individualidad de la mujer. Yo no necesito en mi vida que me digan quién tengo que ser. Soy esta que soy. Obviamente uno puede modificar cuestiones cotidianas. Pero soy esto", concluyó Florencia Peña.