La conductora contó en la nota cómo fue esa charla: "Venía Jime al programa y yo le pregunto, como soy yo: 'Che, boluda, hay un rumor de que vos no querés venir al programa si está Jimena'. Ella me respondió 'No, no, yo voy a estar'. Entonces le pregunté '¿Vas a venir? Si no te despido hoy'. Y me dijo 'no tengo problema en venir, pero cuando vos vengas'. No es que uno entra y sale cuando quiere de un programa".