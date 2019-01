Mirtha cuestionó a Florencia destacando la gestión de la vicepresidente: "Michetti ha hecho un buen papel, ¿no te parece?". La conducta del programa Flor de Tarde rechazó la pregunta de la diva de los almuerzos. "No me gusta su pensamiento, no me gustan las cosas que ha dicho con respecto a las mujeres, no comparto para nada", le respondió a la diva de los almuerzos y agregó que el 2018 fue un año determinante para conocer a los legisladores de la Nación: "No hay que olvidar y cuando estemos frente a las urnas hay que llevar un papel y anotar las personas que particularmente yo no quiero que sigan perteneciendo en el Congreso".