Este lunes, en LAM se difundió un video donde se ve a Fede a los besos con Bartolomé. Y luego, en una nota el ex campeón del Bailando explicó: "No tengo nada para decir en la tele. Estoy en una etapa donde no hablo de estas cosas. Trato de vivir un poco la vida, si conozco a una chica y le quiero dar un beso en un boliche se lo voy a dar porque en otro momento de mi vida no disfrutaba tanto".