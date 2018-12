Por su parte, Laurita Fernández indicó: "Me encanta que hayan hecho a Mirtha, se merece todo y más ahora en sus 50 años en la televisión y coincido en que quedó corto. Me encanta siempre lo que proponen y estaba pensando qué decir. No sé si me faltó glamour o una coreo con bandejas o las pelucas simulando el pelo de Mirtha… Tenía un orden cronológico, entonces el cuento ya estaba resuelto, pero me faltó algo".