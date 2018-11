"Yo estaba de novia, cero. Le dije: 'Mirá, no sé qué códigos manejas vos, yo no estoy con Hoppe, no me interesa'. Y ella mandó un mensaje mucho peor a un grupo de Combate que teníamos con muchos hombres y mujeres diciendo: 'Quiero saber, que me digan ya, quién es el que estaba con Hoppe'. Nadie le dijo nada", concluyó, entre risas irónicas.