"Creo que la gente a veces me ha subestimado mucho. Yo me he sentido muy mal, entonces me gustaría que vos, Mirtha, entiendas todo lo que yo he sufrido, los ataques del kirchnerismo… Y a veces uno se cansa de pecar de humilde y hay que decir las cosas como son. Tuve una persona que empezó a decir que mi padre era un dictador", fue la respuesta de Esmeralda.