"Es mamá de un chico que sale con mi hija, pero la verdad es que no entiendo mucho eso ni me voy a poner a discutir ahora, porque no quiero hacer de esto una comedia de enredos…El pensamiento mío es cero machista…", arrancó diciendo Marcelo en tono de humor después de presentar a Florencia. Pero entonces su equipo le hizo notar que estaba la foto de la parejita en pantalla gigante y, al verla, a Tinelli se le borró la sonrisa de la cara.