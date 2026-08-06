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Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: Gobierno electo aclara polémica por la invitación de 11 países europeos

El equipo de transición aseguró que la convocatoria del cuerpo diplomático se realizó con base en criterios de acreditación, protocolo e información suministrada por la Cancillería

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Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto en una ceremonia que se realizará por primera vez fuera de Bogotá. - REUTERS/Juan David Duque
Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto en una ceremonia que se realizará por primera vez fuera de Bogotá. - REUTERS/Juan David Duque

A un día de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto, el país se prepara para una ceremonia que marcará un hecho inédito en la historia de Colombia, al realizarse por primera vez fuera de Bogotá. El acto tendrá lugar en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, tras la aprobación del Congreso.

A la ceremonia está prevista la asistencia de jefes de Estado, representantes diplomáticos e invitados internacionales, entre ellos el rey Felipe VI de España y varios presidentes latinoamericanos.

El evento contará con un amplio dispositivo de seguridad, con cerca de 11.000 efectivos militares desplegados en Cali y sus alrededores, además de medidas como ley seca y restricciones al uso de drones.

05:00 hsHoy

Gobierno de Abelardo de la Espriella explica por qué 11 países europeos fueron invitados después a la posesión presidencial

El equipo del presidente electo atribuyó la situación a criterios administrativos y de protocolo definidos durante el empalme, y descartó motivaciones políticas o decisiones selectivas en el proceso de convocatoria diplomática

El Gobierno electo de Abelardo de la Espriella aseguró que la convocatoria diplomática para la posesión se realizó bajo criterios institucionales y de protocolo. - crédito REUTERS/Juan David Duque
El Gobierno electo de Abelardo de la Espriella aseguró que la convocatoria diplomática para la posesión se realizó bajo criterios institucionales y de protocolo. - crédito REUTERS/Juan David Duque

La controversia por la ausencia inicial de 11 países europeos en la lista de invitados a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto en Santiago de Cali, llevó al Gobierno electo a emitir un comunicado oficial en el que explicó los criterios utilizados para la convocatoria del cuerpo diplomático. Según la Cancillería colombiana, el episodio generó inquietud formal en varias delegaciones extranjeras.

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