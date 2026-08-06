Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: Gobierno electo aclara polémica por la invitación de 11 países europeos

Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto en una ceremonia que se realizará por primera vez fuera de Bogotá. - REUTERS/Juan David Duque

A un día de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto, el país se prepara para una ceremonia que marcará un hecho inédito en la historia de Colombia, al realizarse por primera vez fuera de Bogotá. El acto tendrá lugar en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, tras la aprobación del Congreso.

A la ceremonia está prevista la asistencia de jefes de Estado, representantes diplomáticos e invitados internacionales, entre ellos el rey Felipe VI de España y varios presidentes latinoamericanos.

El evento contará con un amplio dispositivo de seguridad, con cerca de 11.000 efectivos militares desplegados en Cali y sus alrededores, además de medidas como ley seca y restricciones al uso de drones.