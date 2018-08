"En realidad yo lo conozco a él hace bastante. Vino a mi casa un día que tenía mucha fiebre, porque él me decía no te creo que no podés, porque yo le decía 'hoy no puedo, tengo fiebre', y me decía 'no, ya me cancelaste tres veces'. Me dice 'es excusa' y le digo 'no, tengo fiebre', y me dice voy igual. Vino y se quedó pobre ahí sentado el primer día que me conoció, y yo con fiebre, tirada con una frazada, muerta. No me creía, él pensaba que le estaba poniendo una excusa, porque antes le había puesto excusas", recordó, para luego profundizar un poco más acerca de su relación.