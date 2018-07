"¿En qué situación encontraste estas fotos, metiéndote en su teléfono?", le consultó su colega. "El celular tenía clave, pero yo me la sabía. Él me la dijo, yo le dije la mía. Cuando se durmió, yo puse la clave y empecé a buscar. Estaba con esa chica que él me había dicho que no pasaba nada, que era nadie. Tenía fotos en bolas en la cama", respondió Sol.