GRACIAS PAPI. Así..con tu última sonrisa simple te quiero recordar Me diste vida y ejemplo hasta tus últimos segundos Me mostras que existe la eternidad porque sos eterno desde hoy Me enseñaste a querer a mamá a mis hermanos a que la familia es lo más importante a ser trabajador honesto digno A escuchar y a saber decir A luchar a no bajar los brazos a saber lo que es un abrazo una mirada como esas últimas que vivirán conmigo toda la vida A querer y a sentirme querido. Estoy orgulloso. Un padre no se elige Yo nazco y te elegiría para que caminemos juntos. Con mamá con pablo con Eze con tus nietos que hoy te lloramos y si la puta madree cómo no voy a llorarte! Hoy. Mañana y todas las lagrimas son para vos porque te quería un rato mas ! Que egoísta de mierda no. Y si. Esto no lo aprendí de vos Esto me nace porque me hacías , nos hacías mucho bien así acostadito cómo estabas Pero bueno te levantaste y volaste … a cuidarme a aconsejarme a verme todas las tardes desde un poco más arriba cómo un profesor mira a su pequeño alumno En esto tan circular que es la vida te vuelvo a sentir alto y yo chiquito Ya no voy a ir más a cuidarte Volves a cuidarme vos. A guíame vos mi querido profesor mi querido maestro Acá tu alumno mayor espera poder sacarte seguido sonrisas tan lindas e inolvidables cómo está. .. la última que compartimos. Te amo papá #papa #vida #amor #gracias #notevayas #mio #love #life #amigos #father #family #familia #friends #quiero #cielo #estrella #dios #god #amen #hermanos #maestro #profe #hincha #santos #sanlorenzo #hijo

A post shared by Diego Diaz (@diegodiaz_tycsports) on Jun 20, 2018 at 7:35pm PDT