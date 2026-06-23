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Así le fue al fútbol colombiano con Gustavo Petro: “A nosotros nos cumplió, pero a otros no”

Carlos González, director administrativo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, aseguró que el presidente Gustavo Petro atendió algunas solicitudes que le hizo el gremio, pero le quedó debiendo a otros deportes

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Carlos Gonzáles, el director administrativo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, aseguró que si bien el gremio ha sido autosostenible, Santos ha sido importante para el fútbol colombiano - crédito Diego Suárez/Infobae

El presidente Gustavo Petro le cumplió al fútbol profesional colombiano durante su gestión en la Casa de Nariño, pero le quedó debiendo a las otras disciplinas deportivas. La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales le hizo doce solicitudes al Gobierno nacional el 11 de septiembre de 2019, cuando el presidente de la República era Iván Duque. Ese Gobierno no atendió los requerimientos, el que sí lo hizo fue el encabezado por Petro, tras su llegada a la presidencia el pasado 7 de agosto de 2022.

Ese fue el balance que hizo Carlos González, director administrativo de Acolfutpro, en diálogo con Infobae Colombia. “Nosotros quedamos satisfechos con lo que le cumplió al fútbol profesional colombiano, pero al deporte en general no le cumplió. Le recortó el presupuesto y eso fue desafortunado”, dijo el dirigente.

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Carlos Gonzáles, director administrativo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, aseguró que la principal petición del gremio al Presidente electo es la continuidad de los diálogos sobre las solicitudes de los futbolistas colombianos - crédito Diego Suárez/Infobae

Las ministras que ayudaron al fútbol colombiano en el Gobierno Petro

El Ministerio del Deporte, junto al de Trabajo, fueron los entes que atendieron las solicitudes de los futbolistas colombianos al Gobierno nacional. “Las cuatro ministras que pasaron por esa cartera nos atendieron y cumplieron”, aseguró González. Ellas fueron:

  • María Isabel Urrutia: fue la primera ministra de la cartera. Ocupó el cargo entre agosto de 2022 y febrero de 2023.
  • Astrid Bibiana Rodríguez Cortés: asumió el ministerio en marzo de 2023 y estuvo en el cargo hasta febrero de 2024.
  • Luz Cristina López Trejos: fue designada en marzo de 2024 y ejerció como ministra hasta febrero de 2025.
  • Patricia Duque Cruz: es la actual ministra del Deporte, nombrada por el presidente Petro en febrero de 2025.
Puche expuso que el Gobierno Petro le respondió al fútbol profesional colombiano con la negociación de las doce solicitudes de los futbolistas colombianos - crédito Diego Suárez/Infobae

El recorte presupuestal del Gobierno Petro al deporte nacional

Según explicó González, mientras el balompié ha podido avanzar gracias a su propia estructura, otros deportes no recibieron el mismo nivel de respaldo durante este periodo. “Los deportes diferentes al fútbol deben ser tenidos en cuenta al nivel de recursos, porque en este gobierno fue muy restringido”, afirmó González.

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El tema del dinero tiene muchas falencias para que los deportistas tengan garantizados sus derechos, todavía falta una brecha importante. Ojalá el nuevo gobierno tome una posición más activa”, agregó el director de Acolfutpro, señalando que el país todavía tiene retos importantes en materia de apoyo y garantías para los atletas.

En cuanto al fútbol profesional, González destacó que aún existen asuntos pendientes relacionados con las condiciones laborales de los jugadores. Explicó que se adelantaron conversaciones con la mediación del Ministerio del Trabajo y con participación de la FIFA a través de su director jurídico, buscando alcanzar acuerdos que permitieran mejorar la situación de los futbolistas, pero varias de esas propuestas quedaron sin una firma definitiva.

El Presidente Gustavo Petro atendió las solicitudes de Acolfutpro, pero no recortó el presupuesto del deporte en general en Colombia - crédito Reuters
El presidente Gustavo Petro atendió las solicitudes de Acolfutpro, pero no recortó el presupuesto del deporte en general en Colombia - crédito Reuters

Entre los puntos discutidos estuvieron los tiempos de descanso entre partidos, las condiciones de transferencia de jugadores y nuevas medidas de protección laboral. Además, Acolfutpro ha planteado la creación de un fondo de retiro para futbolistas profesionales, siguiendo modelos aplicados en países como Chile y Uruguay.

Para González, estos temas hacen parte de una deuda pendiente con los jugadores y con el deporte colombiano en general. Aunque reconoce que el fútbol ha tenido la capacidad de sostenerse con autonomía, considera necesario que existan mayores garantías para quienes hacen parte de la actividad deportiva.

Finalmente, Carlos González también resaltó que el fútbol colombiano ha tenido avances en su organización y que existen herramientas que permitieron fortalecer la estructura de los clubes profesionales. Sin embargo, insistió en que todavía hay aspectos por resolver para lograr un entorno más equilibrado para los futbolistas y demás actores del deporte.

Desde su perspectiva, el próximo Gobierno tendrá el reto de darle mayor importancia al deporte como política pública, no solo desde la competencia de alto rendimiento, sino también desde la protección de quienes representan al país en diferentes disciplinas. Para Acolfutpro, la discusión no se limita al fútbol, sino a la necesidad de construir un sistema deportivo con mejores condiciones y mayores garantías.

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