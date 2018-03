El ex de Barby Silenzi se encargó de aclarar que con Cohen no son mejores amigos ni hermanos, pero que espera que todo sea mentira: "Sino, saldré no sé si a matarlo, pero por lo menos no será más mi amigo, no sé, estoy triste con el tema. De la parte legal no sé nada, Brian (Lanzelotta) y yo somos amigos y eso salpica, ponen nuestros nombres en las notas, pero no tenemos idea".