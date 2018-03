Farjat declaró ayer que, tiempo atrás, Cohen Arazi le ofreció prostituirse; y según su palabra, Brian estaba al tanto. "Como soy yo, si me llego a enterar de eso lo cazo del cogote. No permitiría que nadie trate de prostituir a mi novia", advirtió el ex GH, y reconoció que la relación entre su ex y su amigo siempre fue tensa. "¿Por qué? Nunca lo supe. Si es verdad lo que ella dijo (que intentó prostituirla), la entiendo perfectamente. Pero ella nunca me lo dijo".