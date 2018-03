"Que en la serie se muestra una parte, pero él se presentó en millones de castings y no quedaba. También no tenía dinero y no se podía pagar un profesor, y aprendió a tocar la guitarra. Es decir, el no tener dinero se la hizo más difícil pero no imposible, entonces él perseveró y cumplió sus sueños, entonces eso también es un empuje, es una linda enseñanza para todos, y es lo que venía persiguiendo en mi vida. Yo siempre quise ser actor, nunca dejé de estudiar, y siempre perseveré, mandé mi material a todos lados, hice millones de castings", concluyó Sullivan al respecto.