–Con 26, ya tenías una edad en la que muchos, si no explotan, tiran la toalla. ¿Pensabas que el gran protagónico no te iba a llegar?

–Nunca me resigné a no vivir de lo que me apasiona. Sí me he angustiado, lloré… Hasta pensé irme del país, porque tengo doble ciudadanía. Pero perseveré, y eso me conecta mucho con la historia de Sandro, con lo que peleó para llegar. Con él aprendí que no existen los imposibles. Cuando fui a Telefe me emocioné, porque recordé la cantidad de veces que tomé el 60 para ir a castings. Una en especial: llovía a cántaros, estaba todo inundado, la garita del policía flotaba por Fleming y llegué con el agua por las rodillas. ¡Todo me costó!