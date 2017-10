Cuando le preguntaron si estaba enojada con Fede, Carmen explicó: "No, me duele, la que está muy enojada es mi mamá. Y yo no digo que Fede mintió, digo que él contó algo que le dijo Santiago, que ya no sé quién es porque no se parece en nada al hombre con el que estuve, ni sé si él admira a nadie. ¿Para qué hablar de cosas privadas de la familia? Mi papá y mi ex (por Santiago) fueron compañeros de trabajo y se llevaban muy bien".