El aeropuerto Juan Santamaría encabeza la lista de mejores terminales en Centroamérica y el Caribe según Skytrax

El reconocimiento a la terminal situada en Costa Rica pone de relieve la calidad del servicio al pasajero y la mejora continua de sus operaciones.

World Airport Awards 2026: Aeropuerto Internacional Juan Santamaría lidera el servicio en Centroamérica y el Caribe, según la firma Skytrax.

El ranking global fue anunciado en Londres en marzo, luego de recopilar opiniones de viajeros de más de 100 nacionalidades.

La evaluación abarcó más de 500 terminales aéreas mundiales y se centró en atención al cliente, limpieza, seguridad y calidad de las instalaciones. Estos elementos determinaron la posición de cada aeropuerto y resaltaron la experiencia integral que buscan los pasajeros.

La encuesta, realizada entre agosto de 2025 y febrero de 2026, otorgó el primer lugar regional al Juan Santamaría, seguido por los aeropuertos de Curazao, El Salvador, Guatemala y San Juan. El listado de los diez mejores incluye también Santo Domingo, Nassau, Managua, Martinica y Antigua y Barbuda.

El reconocimiento a la terminal situada en Costa Rica pone de relieve la calidad del servicio al pasajero y la mejora continua de sus operaciones. Según el análisis de Skytrax, la distinción se otorga tras una revisión exhaustiva de aspectos clave para los viajeros, desde las instalaciones hasta la atención del personal.

Pasajeros esperan en largas filas para pasar por el control de inmigración en un concurrido aeropuerto. (Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala)

El hecho de que el Juan Santamaría mantenga posiciones destacadas en ediciones previas de estos premios demuestra una consistencia en la excelencia operativa.

Skytrax, con sede en Londres, se encarga de auditar y analizar tanto aeropuertos como aerolíneas, garantizando que los resultados reflejan percepciones reales y globales. Su proceso de evaluación es reconocido por su rigurosidad y transparencia en el sector.

La distinción obtenida por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría subraya el compromiso de Costa Rica en mantener estándares elevados en la atención al pasajero. El premio fortalece la imagen del país como punto estratégico y eficiente para el tránsito aéreo en la región centroamericana y caribeña.

El Salvador y Guatemala también en la lista

En 2026, los aeropuertos mejor valorados de Centroamérica y el Caribe fueron, en ese orden: Costa Rica (Juan Santamaría), Curazao, El Salvador, Guatemala, San Juan, Santo Domingo, Nassau, Managua, Martinica y Antigua y Barbuda. La clasificación se basó únicamente en la percepción de los pasajeros sobre el servicio, limpieza, seguridad y calidad de las instalaciones.

La ventanilla opera en el mismo horario del aeropuerto, está limitada a ciudadanos salvadoreños y no sustituye los canales regulares de renovación. (Cortesía: MigracionSV)

La evaluación incluyó todas las etapas del viaje, desde el registro y controles migratorios hasta el embarque, permitiendo un análisis profundo de la experiencia del usuario en cada terminal.

Skytrax remarcó la gratuidad del proceso y la inexistencia de pagos o patrocinios en la selección de los ganadores.

A nivel internacional, el aeropuerto de Changi (Singapur) lideró la lista global, seguido de Seúl Incheon y Tokio Haneda, lo que evidencia diferencias de infraestructura y servicio entre distintas regiones.

World Airport Awards, vigentes desde 1999, son un referente para comparar la competitividad de los aeropuertos y su impacto en turismo y conectividad internacional. La publicación del ranking muestra avances regionales y permite orientar mejoras en la experiencia del pasajero.

Los World Airport Awards se mantienen, desde 1999, como punto de referencia global para medir la competitividad de aeropuertos y su influencia en el turismo y la conexión internacional, de acuerdo con la publicación de este ranking.

La última edición revela tendencias en el sector aeroportuario, y ofrece una herramienta a los operadores para identificar progresos en distintas regiones, según datos difundidos por los World Airport Awards.

El listado sirve además como guía para enfocarse en mejoras concretas enfocadas en la experiencia del pasajero a nivel mundial, tal como detalla la organización responsable del galardón desde su lanzamiento en 1999.