Brasil establece una mayor proporción de etanol en su mezcla para mitigar el impacto de la guerra en el combustible

Brasil protege a los consumidores de la subida de precios con medidas enfocadas en biocombustibles y reducción de impuestos. (REUTERS/Marcelo Teixeira)

El segundo mayor productor mundial de biocombustible sigue adelante con sus planes para establecer una nueva normativa que exige una mezcla obligatoria de etanol del 32% en la gasolina, según un comunicado del Ministerio de Minas y Energía publicado el viernes. Esta cifra representa un aumento con respecto al 30% actual, gracias a la abundante oferta de biocombustible y a los bajos precios, lo que contribuye a aliviar la presión sobre los precios del combustible en las gasolineras brasileñas.

“Esta medida tiene el potencial de reducir la necesidad de importar gasolina en aproximadamente 500 millones de litros mensuales”, señala el comunicado. “Con esta medida, Brasil fortalece su soberanía energética y avanza hacia la autosuficiencia en gasolina, eliminando las importaciones de combustible”.

Esta iniciativa forma parte de una serie de acciones destinadas a proteger a los consumidores de las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio, y se produce en un momento en que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca la reelección en aproximadamente seis meses.

El presidente Lula da Silva impulsa políticas de energía para proteger a los consumidores en un año clave para su posible reelección. (REUTERS)

Las autoridades anunciaron el jueves que el gobierno también solicitará al Congreso autorización para utilizar los ingresos extraordinarios provenientes del petróleo para reducir los impuestos sobre combustibles como la gasolina, el diésel, el etanol y el biodiésel. Esto se suma a una serie de reducciones de impuestos y subsidios para el diésel, el gas para cocinar y el combustible para aviones, así como a las líneas de crédito para las aerolíneas que enfrentan mayores costos.

Brasil lleva mucho tiempo utilizando el etanol como palanca para afrontar las crisis energéticas. Los motores que funcionan exclusivamente con etanol, fabricados desde finales de la década de 1970, han contribuido a reducir la dependencia del país de las importaciones de gasolina. Más recientemente, la legislación sobre biocombustibles impulsada por Lula estableció el objetivo de alcanzar una mezcla de hasta el 35 % en un futuro próximo, lo que aún dependerá de los resultados de las pruebas técnicas.

La implementación definitiva de la nueva mezcla de etanol aún depende de la aprobación del Consejo Nacional de Energía (CNPE), que se espera que siga en gran medida las recomendaciones del ministerio.

(Bloomberg)