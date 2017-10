"Sos una mentirosa, tenés cinco caras, callate, no quiero hablar más con vos. Me re angustió eso y me angustia que todos mis compañeros hayan sentido que ese lugar era en serio. ¿No entienden que mi puntaje no valía?, ellos no lo entendieron y decían vamos a matarla, vas a ver cómo te vamos a dar", disparó.