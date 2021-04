Preocupa la salud de Soledad Aquino: está internada por una hemorragia digestiva y se contagió coronavirus

Soledad Aquino (Foto: Instagram)

Todo indicaba que su cuadro venía evolucionando favorablemente y que, en los próximos días, Soledad Aquino recibiría el alta para volver a su casa. La ex esposa de Marcelo Tinelli había sido internada a fines del mes pasado en la clínica Trinidad de Palermo, a raíz de una hemorragia digestiva. Y tanto el ex conductor como las hijas de ambos, Micaela y Candelaria, estaban pendientes de su mejoría. Sin embargo, según pudo confirmar Teleshow con fuentes cercanas a la familia, la mujer se habría contagiado coronavirus dentro del sanatorio. Y ahora todos sus seres queridos están a la expectativa, esperando que los médicos decidan si puede volver a su hogar para continuar ahí con su recuperación.

Cabe recordar que, hace unos diez días, Lelé había confirmado mediante una historia publicada en su cuenta de Instagram que había contraído la enfermedad al igual que su pareja, el cantautor Coti Sorokin. “Para todos los que consultan o para los medios que intentan sacar info de algún lado y termina siendo errónea, les cuento que tanto @cotioficial como yo estamos con Covid desde el día viernes. Desconocemos de dónde nos contagiamos, pero estamos aislados y nos sentimos bien”, comenzó diciendo la cantante.

Y continuó: “Es una pandemia, las nuevas cepas son muy contagiosas. Cuídense mucho. Se los dice una persona obsesiva que usa doble barbijo, vive con 30 alcoholes en la cartera y no ve mucha gente”. Cande, una de los pocos familiares autorizados a visitar a su madre durante la internación, les pidió a sus seguidores que “tomen consciencia” de lo complicada de la situación. “No es joda esto, es grave. Por respeto a los otros y por uno mismo. Lxs amo”, concluyó en su publicación.

Soledad junto a su hija, Candelaria (Foto: Instagram)

Días atrás, en una noche de insomnio, el conductor de ShowMatch había aceptado contestar algunas preguntas de sus seguidores. Entonces alguien le consultó: “Marce, ¿cómo está la mamá de Mica y Cande? ¡Muchos éxitos este año!”. Y, sin dar detalles del diagnóstico de su ex, Tinelli respondió: “Sole está mejorando lentamente. Estamos mucho junto a ella. Es muy fuerte y va a salir adelante. Gracias por preguntar”.

Luego de haberse separado de Marcelo, Soledad cultivó un bajo perfil y sus apariciones mediáticas, además de ser contadas, casi siempre solían ser junto a sus dos hijas. Tiene 59 años y entre sus aficiones, está el baile flamenco, el arte y también su adoración por los caballos, afición que comparte con su heredera menor, Cande. La joven, de hecho, compartió el posteo de su padre y luego agregó una historia hablando de sus afectos.

“Extraño a mi familia, mucho. Ensamblada, como sea. Eso da igual”, puso a modo de epígrafe a una foto retro donde puede verse a Tinelli y Aquino junto sus hijas. Y, además de etiquetar a sus padres, hizo lo propio con todos sus hermanos, Francisco, Juanita y Lolo, y con Guillermina Valdés, la actual mujer del conductor. Luego, la cantante subió otra historia con una selfie acompañada por un mensaje de gratitud: “Gracias por todos sus mensajes de amor. Perdón si no respondo, sepan entender”.

Uno de los posteos de Soledad Aquino en Instagram

Soledad, por su parte, suele utilizar sus redes sociales para compartir viejas fotos junto a sus hijas. En determinado momento, Lelé se quejó de que su madre posteara fotos retro de ella junto a su hermana. “Mamá en Insta nos liquida”, puso en una de sus historias, arrobando a Mica y replicando la imagen de ambas en un carruaje que, supuestamente, no le gustaba. El posteo incluía una frase: “¡Tiempos felices!”.

“Me pareció re tierna esa foto. Yo tenía un ranchito divino en Loma Verde. No había basurero, porque no pasaba por ahí. Era campo, campo, campo... Entonces, había que cargar la basura y llevarla hasta la ruta. Yo me iba sola con Pícaro, el caballo. Pero ellas, que estaban con mi vieja, empezaron: ‘Mamá llevanos, mamá llevanos’. Porque les encantaba andar en sulky. Y fuimos hasta la ruta, que eran cincuenta cuadras, ponele. La subí porque son mis hijas y yo las parí, nada más. Y la subí con toda ternura porque la encontré de casualidad. ¿Viste cuando estás borrando fotos? Bueno, me dio hiper ternura”, explicó en ese momento Aquino.

