Uno de los participantes más queridos fue eliminado de Masterchef Celebrity 2 y Santiago Del Moro hizo un sorpresivo anuncio

Gastón Dalmau y Hernán Montenegro, mano a mano en la última definición de Masterchef Celebrity

Este domingo se vivió una nueva gala de eliminación en Masterchef Celebrity 2. Dani La Chepi, Carmen Barbieri, María O´Donell, Gastón Dalmau, Hernán Montenegro y Alex Caniggia eran los participantes que debían competir por salvarse de ser el octavo eliminado del reality gastronómico.

Al comenzar el programa, Santiago Del Moro presentó a los concursantes y luego al jurado, pero llamó la atención la ausencia de Donato De Santis, quien luego de unos instantes hizo su entrada triunfal a bordo de una moto. Su llamativa aparición dio paso a lo que sería una noche italiana en el concurso de Telefe. El chef brindó una magistral clase del desafío que tendrían que afrontar los seis famosos: preparar unas tradicionales pastas italianas con su correspondiente salsa. Las opciones eran tres, pero fue el azar el que determinó cuál le tocaba a cada uno.

Ya teniendo las recetas y sin tener que pasar por el mercado, comenzaron a correr los 60 minutos con los que contaban para completar la prueba. El desafío no resultaba para nada sencillo y, por eso, Georgina Barbarossa, Andrea Rincón, Claudia Fontán y Candela Vetrano, las únicas cuatro afortunadas que estaban en el balcón, no pararon de gritar indicaciones para tratar de ayudar a sus compañeros. “El jurado dice que están insufribles”, les dijo el conductor. Finalmente el tiempo se agotó y los chefs comenzaron con las devoluciones.

En primer lugar, los pofesionales hicieron pasar al frente a Carmen y La Chepi, quienes fueron consideradas como las que hicieron los mejores platos de la noche. Por eso, ambas pasaron a la próxima ronda. Luego, fue el turno de María, Gastón, Montenegro y Alex. En ese momento, el jurado determinó que O´Donell también pasara a la próxima semana, al igual que Caniggia. De esta forma, la definición quedó entre Dalmau y el ex basquetbolista. El encargado de anunciar el veredicto fue Donato: ”El cocinero que esta noche abandona las cocinas de Masterchef es Hernán”.

“Nosotros dudábamos, decíamos: ’Wow, un jugador de básquet´, dos metros, sufriste acá con esta mesada, te bancaste un montón de cosas. Me encantó verte, sos muy batallero, nos enseñaste esta constancia y todo lo demás de no darte por vencido. Por eso te felicito y te vamos a extrañar”, le expresó el italiano. En tanto, Damián Betular señaló: “Loco, comparto con Donato, siempre tomabas todo con mucha educación, era un placer ir a visitarte a la isla, eras muy receptivo. Hoy te vi muy emocionado cuando hablamos con Chepi y creo que esa sensibilidad siempre la trasmitías en tus platos. Eso en la cocina es súper importante. Fue un placer conocerte, espero verte pronto”.

Por su parte, Germán Martitegui expresó: “Cada uno de ustedes da el ejemplo de una manera diferente. Para mí los deportistas dejan algo que es muy especial, que es ese espíritu deportivo de fair play, de jugar y aceptar cuando perdieron o cuando les salió mal y, al día siguiente, volver a empezar de cero. Escuchaste todas las críticas y sos un ejemplo para mucha gente que nos mira, para los chicos”.

Visiblemente emocionado, el recién eliminado también dijo unas palabras. “Gracias a ustedes, perdón, me emociono, a todos, a toda esta gente. Yo gané cuando entré porque el regalo, que son mis nietos, me pudieron ver jugar. Y ese es el legado que les quiero dejar, que sepan que no hay edad para jugar, que la vida tiene que ser un juego siempre. Y eso lo que no hay que perder, el factor sorpresa ni las ganas de jugar”.

La sorpresa, sin embargo, llegó sobre el final del programa, cuando Del Moro anunció que a partir de este lunes, los eliminados hasta el momento tendrán la chance de volver a participar del reality. Así que, seguramente, tanto Montenegro como muchos de los ex participantes del certamen se verán las caras en la revancha.

