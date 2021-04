Juana Viale criticó a Alberto Fernández: “El que se contagió con dos dosis fue el Presidente de la Nación, ¿qué nivel de relajación tiene?”

Juana Viale contra el presidente de la Nación (Video: La Noche de Mirtha, El Trece)

“Otro sábado más acá”, exclamó Juana Viale, entre risas, y así le dio señal de largada a una nueva edición de La Noche de Mirtha, el programa de su abuela por la pantalla de El Trece. Con un vestido de Gino Bogani en violetas, azules, verdes y celestes, la nieta de la señora Legrand aseguró: “Algo moderno, porque… mucha estructura, mucha estructura… hasta que llegué yo”. Y anunció a sus invitados de la noche: la ministra de educación de la Ciudad, Soledad Acuña, el periodista Chiche Gelblung, la periodista María Julia Oliván, y el doctor Pablo Pratesi, jefe de terapia intensiva del Hospital Austral de Pilar.

Fue el médico quien empezó contando cuál era la situación actual del sistema de salud y dijo que los dichos del presidente –”el sistema de salud se relajó”– eran agraviantes. “Mi madre se infectó de Covid y murió en agosto del año pasado. En septiembre me contagié yo trabajando e infecté a toda mi familia. Estuve 12 días en terapia intensiva y mi hijo, 16. Tiene 22 años y es sano”, relató el médico ante el asombro de los comensales para que en la mesa se empezara a hablar de la actualidad de la Argentina, en materia de pandemia y educación.

La mesa de Juana Viale (Foto: La Noche de Mirtha, El Trece)

“Mi hijo tiene autismo. Eso genera desordenes sensoriales. La interacción con otros niños se dificulta. Pero no voy a hablar de mi hijo, voy a hablar por el colectivo”, contó Oliván y se quejó de que nadie del Gobierno nunca hubiera contemplado la situación de la discapacidad. “La única mención que hizo el presidente fue ‘los chicos no entienden’”, apuntó María Julia. Para que la ministra Acuña ofrezca datos de los informes que avalan que el aula no tiene altos índices de contagiosidad y manifestarse contra de la suspensión de las clases presenciales, el tema excluyente de la mesa.

“Se me egresó mi hija el año pasado. Terminó la secundaria sin ir”, aportó Juana Viale para empezar a mostrarse indignada por el tema. “Con los chicos, no”, agregó la actriz. “Se pueden tomar decisiones focalizadas”, reflexionó la ministra de la Ciudad en relación a la decisión unilateral que tomó el Gobierno Nacional y que abarca tanto a la Capital Federal, como al Gran Buenos Aires.

Juana Viale se manifestó enojada (Foto: La Noche de Mirtha, El Trece)

“El lunes a las ocho de la mañana los padres se van a parar y van a ir con chicos. Va a haber marchas. Están juntándose firmas. Se están movilizando. No es lo mismo del año pasado. No vamos a volver a pasar lo mismo”, aseguró María Julia Oliván. Entonces la ministra Acuña le señaló: “Vamos a trabajar para que la decisión cambié. Pero si no cambia y la norma sigue vigente, la tenemos que cumplir”. Y María Julia se lamentó: “Pero no nos quedemos otra vez haciendo la huerta orgánica”. Mientras que Juana recordó lo que había significado para su hijo volver a la escuela: “Entró al colegio el primer día y no se dio vuelta para saludarme”.

Juana Viale con la cocinera, Jimena Monteverde (Foto: @mirthalegrand)

Chiche Gelblung entonces puso sobre la mesa una discusión en blanco y negro, pidiéndole una respuesta al médico: “¿Hay que cortar todo? Porque tus colegas dicen que hay que cerrar todo”. Y el facultativo fue claro: “No hay que ser todonadistas”. E hizo hincapié en cerrar por partes y cuando hace falta. “Habíamos llegado como sociedad a un consenso y es que lo último que había que cerrar eran las escuelas”, apuntó Acuña y habló de los docentes que sí quieren seguir al frente de las aulas.

“Repito: el que se contagió con dos dosis de vacunas fue el Presidente de la Nación. ¿Qué nivel de relajación tiene para contagiarse? ¿Porque va a cerrar las escuelas? Que tienen un índice bajísimo, protocolos, con las burbujas...”, se indignó Juana Viale. Y Chiche aseguró que el que quiere hacer un cierre total es el gobernador de la provincia de Buenos Aires es Axel Kiciloff. “Y ¡basta de vacunar a pendejos de 24 años!”, agregó la conductora enfurecida y cuando pasó a la cocina a preparar el postre, insistió con que seguía enojada con lo que estaba pasando con la educación en la Argentina.

