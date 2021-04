En el día de su cumpleños 25, se viralizaron los mejores videos de Anya Taylor-Joy hablando español: “Empanadas”, “Churros con dulce de leche” y “Morfé”

Anya Taylor Joy en Gambito de Dama

“De lugares diferentes”, suele contestar Anya Taylor-Joy cuando le preguntan de dónde es. La actriz protagonistas de Gambito de Dama, que hoy cumple 25 años es la menor de seis hermanos, nació en Miami pero creció hasta sus seis años en la Argentina. Su madre es española y su padre argentino escocés.

Hoy la joven actriz se convirtió en trending topic en Twitter y entre las cosas que se viralizaron de ella, además de saludos, había varios videos en los que se la podía escuchar hablando en español, como argentina. Lo cual aunque para ella es habitual, es extraño para el público que se acostumbró a escucharla en inglés en las películas y series que realizó.

En uno de los videos, cuenta que una de las comidas que más le gusta y disfruta cada vez que viene al país es el helado de dulce de leche. Ella estaba hablando en inglés hasta que dio el sabor y para sorpresa de los conductores lo dijo en español.

En otro clip, se la ve a Anya hablando en español contando detalles de la serie original de Netflix que protagonizó, en la que se pone en la piel de una joven ajedrecista Beth Harmon, una chica huérfana que se cría en un orfanato donde medicaban a las niñas para que estuvieran “tranquilas”.

Allí, ella también habla de sus comidas preferidas: “Empanadas, pan de provolone y los churros con dulce de leche”. Además, al hablar del libro en el que se inspiró la ficción usó expresiones como “morfé” y aseguró que su actitud par con la vida era Argentina.

Hace unos meses, en diálogo con Teleshow, la actriz contó qué es lo que más extraña del país: “En este momento a mi familia, los extraño mucho. No he ido los últimos 2 años y es lo más largo que estuve alejada de Buenos Aires, mi hogar. Lo que más extraño es que todos los que me conocen allá saben cómo soy yo desde que era una bebé. Y como viajamos tanto con mi familia, esto resulta lo más extraño. Tener la posibilidad de estar en un lugar donde la gente me vio crecer. Extraño mis apodos, hablar en español todo el tiempo. Allá está gran parte de mi alma y mi corazón. Por eso yo visito Argentina al menos una vez al año. Quiero volver ya mismo. ¡Beso grande a toda Argentina!”.

Anya Taylor-Joy en los Globos de Oro

Taylor-Joy es una de las protagonistas de Los Nuevos Mutantes un spin-off de X-Men. El elenco lo completan Maisie Williams (Game of Thrones), Charlie Heaton (Stranger Things) y la brasileña Alice Braga (Soy Leyenda), la película es el primer acercamiento al terror por parte de los superhéroes, desde una óptica adolescente.

“Hay una expectativa lógica cuando hacés una película de superhéroes. Entonces teníamos que confiar entre nosotros y ayudarnos en ese proceso que atravesamos juntos”, explicó Charlie Heaton. La cuestión adolescente es un tema central de la película también. “Todos fuimos adolescentes en algún momento y podemos recordar algo que nos conecta”, sumó Anya Taylor-Joy.

Aunque tomó gran notoriedad por su papel en Gambito de Dama, ella ya tiene una extensa carrera. Fue una de las figuras de las películas Fragmentado y The Witch y participó de una de las temporadas de Peaky Blinders.

