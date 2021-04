Nazarena Vélez le respondió a un seguidor que cuestionó su maternidad: “¿Qué piensa la gente cuando escribe estos comentarios?”

Nazarena Vélez le contestó a un seguidor que le cuestionó su maternidad (Video: Instagram @nazarenavelez)

Al igual que muchas otras celebridades con muchos seguidores, Nazarena Vélez decidió abrir las preguntas en Instagram para tener un ida y vuelta con sus fans. “¿De qué hablamos?”, era la consigna y Nazarena se tomó el tiempo de responder sobre su vida cotidiana, su situación financiera, la pareja y el futuro casamiento de su hija Barbie Vélez, entre otros temas.

Pero entre las preguntas amables, cayó una con una intencionalidad hiriente. “Te hacés la copada y tu hijo no te quiere ni ver”, le escribió un usuario a Nazarena, al tiempo en que arrobó a Gonzalo Chyno Agostini, hijo que Vélez tuvo con el cantante Daniel Agostini. Y ella se tomó el tiempo de contestarle: “ Mirá que tenés que ser sorete para hacer un comentario así, eh . El 99,9% de los comentarios son hermosos, pero este tipo de comentarios, este tipo de gente...¿Qué piensa cuando hace esto? ¿Se cree graciosa? Posta lo digo”, dijo en la primer story.

“¿Qué piensa la gente cuando escribe un comentario? ¿Qué tenés que andar pensando cuando escribís algo así? Porque Gracias a Dios mi hijo me ama y yo a él. El Chyno tiene otros tiempos, no viene a mi casa todo el tiempo porque no es como Barby. No me necesita, no es tan mamero. A mí me encantaría que esté todo el tiempo conmigo, pero mi hijo es así”, siguió Nazarena.

“Él es muy independiente, se tatúa todo solo, hace realmente lo que se le canta la chota. Y yo aplaudo su independencia y respeto sus tiempos. Cuando tiene ganas de venir, viene y, cuando no tiene ganas, no viene... ¡y está muy bien igual! Yo lo amo profundamente y banco todas sus decisiones porque es un hombre que va a cumplir 21 años”, explicó sobre el vínculo y la personalidad que tiene con el Chyno.

Y retomando la pregunta hiriente del seguidor, dijo: “Pero, ¿qué pasa si el realmente no me amara y yo estoy pasando un momento traumático y esta persona me hace un comentario así? ¿No piensa todo lo mal que me puede hacer?”.

“Me enrosco con este tipo de cosas porque siempre pienso en otra persona. Yo sé muy bien cómo soy como madre. Se me puede juzgar por un montón de cosas y debo tener un millón trescientos mil de errores, que voy a seguir teniendo seguramente porque nunca leí el ‘Manual de ser madre’. Hago lo que puedo y trato de hacer siempre lo mejor. Pero sé del amor que siento por mis hijos y que les doy mi vida. Y ya está, no tengo nada que aclarar”, expresó Nazarena, visiblemente molesta.

Para darle cierre al tema, dio un ejemplo de cómo los comentarios negativos en las redes sociales pueden afectar a las personas: “Pero sí me impacta la falta de empatía del otro de no pensar si uno la está pasando bien o no. ‘Capaz que realmente lo odia. Y si con este mensaje hago que se tome cinco rivotril...’ ¿Entendés lo que te digo? Este tipo de comentarios pueden ser muy nocivos para la persona a la que tratás de ofender”, dijo Nazarena.

Horas más tarde y con otro ánimo, contestó una pregunta que tiene que ver con la familia: “¿Te gustaría ser abuela?”. La respuesta de Naza: “¡Clarooo, claro que sí! Y voy a súper malcriarlos... No, malcriarlos no, pero tratar de darles todos los gustos. Voy a ser así como una abuela re canchera, re buena onda. Sí, me encantaría”.

