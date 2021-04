El divertido video de Sergio Gonal para concientizar sobre el uso del barbijo

En medio del avance de la segunda ola de coronavirus en la Argentina, se reforzó la idea de la importancia de cumplir los protocolos para evitar la propagación del virus: uno de ellos es la utilización constante del barbijo en lugares públicos.

Justamente sobre la importancia de aplicar este cuidado se expresó Sergio Gonal, quien hizo un video en tono de humor, pero con el objetivo de concientizar. En las imágenes, se lo ve probándose distintos tipos de tapabocas y dando varias indicaciones para su uso: “Ponete barbijo, dale. Sí, es un poco colorido, pero está bien. Sí, pero que te tape la nariz, dale. Sí, está mejor, me gusta más ese, pero que te tape la nariz. A ver, ¿otro? No, dale, no seas nabo, ponete bien el barbijo. Te tiene que tapar la nariz. Che, ¿no entendés? Nariz y boca ¿Qué parte no entendés? Dale, por favor. Bueno, a ver, ponete estse barbijo. Sí, me gusta, me encanta. Ponete el de Racing, ponete el quirúrgico, ponete el que quieras, pero ponete barbijo y que te tape nariz y boca. Dale, no es tan difícil. Es la única manera que tenemos de cuidarnos entre todos. No seas barbijudo”, se lo escucha decir.

Cabe destacar que tras la muerte de Mauro Viale, uno de los primeros en promocionar el uso del barbijo en estudios de televisión fue Nicolás Magaldi. “Es preocupante la situación. A partir de mañana me verán conduciendo con el barbijo al aire. No cambia la manera de hacer tv. Cambia la forma en la que nos cuidamos. Más cuidado y más ejemplos. Invito a todos mis colegas a hacer lo mismo. #barbijosenlatv”, escribió en su cuenta de Twitter.

Nicolás Magaldi pidió que se usen barbijos delante de cámara

En diálogo con Teleshow, explicó: “Lo decidí anoche, fue algo genuino que surgió por el momento que estamos atravesando, no estamos ajenos a nada; más allá de todo lo que implementamos, me pareció ideal empezar desde hoy. Siempre lo pensé. Creo que ahora con todo el aprendizaje que tenemos y lo que nos pasa, es momento de usarlos. Que todo aquel que considere lo use. Es cuidarnos nosotros, cuidar al otro y contagiar responsabilidad: triple efecto, ¿no?”.

“¡Te banco! ¡Me parece una excelente propuesta!”, dijo en Twitter Karina Iavícoli ante esta iniciativa. Consistente con lo que escribió en las redes, la periodista estuvo invitada en Los ángeles de la mañana y usó todo el tiempo tapaboca, lo que generó un cruce con sus ex compañeras que la tildaron a ella y a quienes se sumaron a la medida de “demagogos”. En esa línea, Cinthia Fernández y Mariana Brey defendieron su decisión de no usarlo estando al aire argumentando que entre ellas mantenían la correspondiente distancia.

Karina Iavicoli apoyó a Nicolás Magaldi

El conductor de El show del problema no dudó en responderles a las angelitas. “No somos una casta superior. Somos lo mismo que otra persona, somos laburantes (...) No es una cuestión de atacarnos entre nosotros, es protegernos, dar un buen mensaje. Hay que dejar de vivir la tele como una careta y vivirla como realmente somos. No puede ser que se sienten sobre su verdad y cuestionen absolutamente todo (...) Dejen de sacarse fotos en los cortes y úsenlo”, dijo en La Once Diez sobre su decisión de usar tapaboca, como lo hace toda la gente en la calle y en sus trabajos, de manera obligatoria desde hace un año.

Cinthia tomó el guante y usó sus redes sociales para responderle: “Ah, y como seguro preparás rutina de tu gran éxito en tv no los podés mirar pero tranqui que preguntamos a los médicos en vivo tema foto siga con el éxito señor cariño angelical”.

Cinthia Fernández vs. Nicolás Magaldi





SEGUIR LEYENDO: