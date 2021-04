El audio de Gianinna Maradona en el que cuenta que el doctor Luque y su equipo descartaron una ambulancia para Diego: “Me dicen que está descansando bien”

Diego Maradona falleció el 25 de noviembre del año pasado. Durante los meses previos a su partida, al ídolo lo acompañó un equipo de médicos y enfermeros que debían velar por su salud, aunque a veces podía haber discrepancias entre ellos, tal como lo demuestra un audio que se filtró de una charla entre Gianinna y Nancy, la jefa de enfermeros.

La conversación habría sido a mediados de noviembre, un día que el Diez se sintió mal de la panza. Alertada por la situación que le habían contado los enfermeros que acompañaban al deportista en la casa en Benavidez, Nancy Forlini le ofreció a la menor de las hijas de Villafañe enviar una ambulancia del domicilio, pero ella se negó, por recomendación del equipo médico de su papá.

Los audios entre Gianinna Maradona y la jefa de enfermeros de Diego sobre el pedido de una ambulancia

“Decime Gianinna porque los enfermeros que están en el domicilio ya llamaron al móvil por el tema de los vómitos, decime qué quieren hacer, no estaría mal revisarlo pero decime por favor porque ya está yendo el móvil para allá”, le preguntó la jefa de enfermeros a la mamá de Benjamín a través de un audio de Whastapp que se difundió en Los ángeles de la mañana.

Acto seguido, la hija del Diez le explica: “Hola Nancy, disculpame, tengo un grupo con Agustina, Luque y compañía y me dijeron que ya estaba solucionado, dijeron que mi papá dormía, que no había médicos y que iban a esperar hasta mañana, que él estaba descansando bien”.

Antes de cerrar la charla, Forlini repasa todo lo hablando, para que no queden dudas: “Bueno, si ustedes deciden esperar hasta mañana ok, suspendo el móvil y le dejamos dicho a los enfermeros que ante cualquier mínimo síntoma llamen, la indicación nuestra era obviamente que vaya un móvil para estar tranquilos, pero bueno, si ustedes no quieren, no podemos ir en contra de la voluntad familiar”.

Con este audio, quedan en evidencia posibles diferencias entre el staff de enfermeros que estaba en la casa de Maradona y el equipo médico, liderado por el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

Mariano Ariel Perroni, el coordinador de enfermeros explicó en LAM que era bastante habitual que Diego se negara a que lo revisaran, y que en ese caso, la encargada de declararlo insano debía ser la pisquiatra. Además, agregó: “Todas las veces que el echaba a un enfermero o se negaba a hacer algo se informaba. Estaban al tanto los médicos tratantes de ese cambio de animo o esa negativa”.

En ese sentido, dijo que él solía enviarle mensajes a la médica para informarle de cada situación que ocurría con Diego, así como también para pedirle un protocolo “en caso de brote”, a partir de lo cual la doctora se comunicó con la jefa de enfermeros para, según él, quejarse de su accionar: “La estaba saturando a mensajes. La respuesta a eso me la baja Forlini diciendo: ‘El que se comunique con un medico tratante o con alguno de la familia queda fuera del equipo’”.

Por el momento hay siete imputados en la causa por la muerte del ídolo, entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y la enfermera Daiana Madrid. Fuentes en el expediente revelaban semanas atrás a Infobae que esa lista no estaba cerrada bajo ningún concepto y que podría extenderse a otros jugadores en el entorno.

La junta médica se encuentra elaborando un informa a partir del cual los fiscales deberán evaluar si la causa sigue caratulada como homicidio culposo cometido por el abandono y negligencia de los médicos y responsables de cuidar la salud o si se recapitula como homicidio simple con dolo eventual.

SEGUIR LEYENDO: