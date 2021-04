La preocupación de Juana Repetto porque Reina Reech todavía no fue vacunada: “Necesito que cuide a mi hijo cuando vaya a parir”

Juana Repetto pidió que vacunen a su mamá (Video: Instagram)

En medio de la segunda ola de coronavirus que azota al país, Juana Repetto expresó su preocupación en las redes sociales porque aún no le llegó el turno a su madre, Reina Reech, para la vacunación, para la cual fue anotada hace más de 20 días.

“Bueno, el buen humor con el que amanecí, a la mier...Estoy re enojada, hace más de 20 días inscribí a mi mamá para la vacuna como corresponde, como cualquier ser humano del mundo, como nos manejamos siempre en esta familia, haciendo todo como cualquier otro ciudadano argentino. La inscribí en Provincia, que ya están vacunando hace rato gente mayor de 60 años y no me llega el mail, no me dan el turno. Y hay gente de 24 años que no es médica, que no es docente, ni de riesgo, y están vacunando. Así que les pido por favor que se pongan las pilas. Entro todos los días a la página de Provincia para chequear y no hay noticias”, comenzó diciendo en sus stories.

Además, recalcó que dado que está en el último tramo de su embarazo, necesita que su madre la ayude con su hijo Toribio, para lo cual necesita que le den la dosis y de esa forma, poder estar tranquila. “Estoy a dos meses de parir, mi hijo va al colegio, yo tengo que ir a hacerme chequeos médicos, me tengo que ir a hacer ecografía, tengo que ver al obstetra, y mi hijo se queda con mi mamá. No lo puedo dejar con otra persona, lo tiene que cuidar mi mamá, entonces yo necesito que mi mamá que tiene más de 60 años, esté vacunada como todos los que sé que se están anotando y a la semana los llaman, van y se vacunan. Como mucha gente de más de 60 años, por lo menos acá en Provincia. Y el día que yo vaya a parir, mi hijo va a tener que dormir probablemente una o dos noches con mi mamá en junio, en pleno invierno. Y para eso mi mamá ya tendría que tener la vacuna, y le tendría que haber hecho efecto, que sabemos que tarda de 15 a 20 días. Entonces, estoy muy enojada. Le voy a mostrar todos los trámites que hice como cualquiera”, expresó.

Reina Reech junto a sus hijos, Bautista y Juana

Por otra parte, aclaró que este reclamo corría por cuenta suya y no de su mamá: “Y por las dudas, aclaro que éste es un tema 100% mío. Mi mamá ni me pidió que la inscriba, ni está tan convencida de darse la vacuna, si lo hace es más por mí que otra cosa y todo este descargo es 100% por mí. Mi mamá ni sabe que lo estoy haciendo”.

Cabe destacar que a principios de marzo de 2020, cuando eran muy pocos los contagiados en el país y aún no había cuarentena obligatoria, la ex pareja de Nicolás Repetto había asegurado que prefería evitar las vacunas y los remedios de laboratorio. “A mí me parece que inventan cosas los laboratorios para vender. Hay hasta teorías en donde se dice que han inventado virus para vender medicamentos. Cada uno forja su vida como quiere. Yo me informo, averiguo qué cosas puedo ingerir para mejorar los achaques que uno puede tener…, pero de cosas naturales, sin químicos. Detesto los químicos”, había asegurado en una entrevista con Ulises Jaitt en El Show del Espectáculo.





