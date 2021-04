Las lágrimas de Carina Zampini al escuchar el mensaje de su hijo Manuel: “Es un sol, tenemos una linda relación”

La emoción de Carina Zampini al escuchar el mensaje de su hijo

Carina Zampini estuvo como invitada en el debut de Lo de Mariana, el nuevo magazine que Mariana Fabbiani conduce por El Trece. Siempre reservada, la conductora de El Gran Premio de la Cocina no suele hablar de su vida privada, pero en esta oportunidad no logró contener la emoción al recibir el saludo de su hijo Manuel, de 22 años.

“¿Qué hacés, ma, cómo estás? La verdad es que nosotros dos somos muy compinches, siempre tenemos un plan a futuro, una idea dando vueltas. Muchas veces charlamos la idea de irnos a vivir al sur, de estar tranquilos en la montaña con un río...Somos así, somos simples y disfrutamos mucho de eso. Pero también tenemos nuestro otro lado y nos gusta salir de casa, y también charlamos la idea de recorrer el mundo y tener nuevas experiencias. Pero bueno, la verdad es que no sé adónde vamos a terminar. Lo importante es que lo hagamos juntos, y lo hagamos acompañados, y apoyándonos el uno al otro. Sabé que te amo mucho, que te quiero mucho y que te mando un beso enorme”, expresó el joven en un video.

Visiblemente conmovida, la ex Dulce Amor elogió a su hijo: “Es un sol, Manuel. Tenemos una linda relación, porque es de mucho compañerismo, acompañamiento, pero también muy independiente. Nosotros no nos asfixiamos. Es un pibe grande ya, es independiente. Él estudia Diseño Gráfico, pero le encanta todo esto, la producción ejecutiva, todo esto le fascina”.

Acto seguido, Fabbiani le consultó cómo se imagina dentro de unos años. “Tranquila. No sé, nunca perseguí sueños profesionales, fui viviendo lo que me fue tocando. Soy cero estratega, entonces nunca hice demasiadas proyecciones. En la vida más personal, me imagino cada vez más tranquila. Por eso Manuel dice que en algún momento hablamos de irnos al sur, porque yo siempre digo: ’Qué bueno vivir en una cabañita, en algún lugar lindo, tranquilito, un pueblito”.

Carina junto a su hijo (Foto: Instagram)

Entonces, la actriz dejó una importante reflexión: “Que uno necesite lo que en realidad necesitamos, porque nos convencimos de que necesitamos más de lo que necesitamos, y estamos todo el tiempo detrás de cosas que no nos hacen falta. Y esta situación de la pandemia nos viene a mostrar también esas cosas. Corremos todo el tiempo, necesitamos 25 pantalones distintos, 30 pares de zapatos, viajar a no sé dónde...Y, en el medio de todo eso que está por encima, hay un vacío enorme acá abajo, que sólo lo podemos llenar nosotros con las cosas que son importantes, porque si no las tenemos nos agarra angustia”.

A principios de marzo, Carina había revelado ante su audiencia que fue sonámbula hasta los diez años. La confesión surgió durante la evaluación del jurado. A la hora de los postres, Mauricio Asta -los otros dos jurados son Christian Petersen y Ximena Saenz- hacía una devolución sobre lo presentado por el equipo rojo. “No se te escapa nada, Mauricio. ¡Sos tan puntilloso, está buenísimo!”, le dijo Zampini, elogiando la devolución tan completa por parte del reconocido pastelero. “La piquitud... la piquitud is killing me, and I must confess… ¡bueno, gorda, me inundó!”, le respondió Asta a la conductora, con su característica gracia y reversionando una canción de Britney Spears. “Uhh, me agarra de repente... pero es un muy buen postre, muy buen plato”, cerró su devolución.

Pero ese arranque no pasó inadvertido para ella: “Usted es como los sonámbulos, ¿viste? Que a los sonámbulos nos dicen… Esto yo lo sé porque fui sonámbula muchos años”, dijo para sorpresa de todos los presentes. “Sí, como hasta los diez años”, confesó la actriz. “Ya algún día les contaré más historias. No, dicen que no hay que despertarlos, hay que dejarlos porque les hace mal que los despierten. Usted se le parece, es como que cuando arranca no hay que meterse”, le marcó Zampini a Asta.

Carina Zampini reveló un padecimiemnto que sufrió hasta los 10 años: “Algún día les contaré más historias” (Video: "GP Cocina" - El Trece)





