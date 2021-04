Festejo alocado: el enojo del Loco Montenegro con Alex Caniggia en una gala caliente de Masterchef Celebrity 2

El enojo del Loco Montenegro con Alex Caniggia (Video: "Masterchef Celebrity", Telefé)

De perfiles opuestos y caracteres diferentes, El Loco Montenegro y Alex Caniggia fueron cultivando una relación de amistad y buena sintonía con el correr de los episodios de la actual temporada de Masterchef Celebrity (Telefe). Incluso, en la gala del lunes pasado, el conductor Santiago del Moro le apuntó a Caniggia: “Estás cocinando con tu amigo, tu pana, es como tu padre”, señaló el conductor respecto al desafío que los juntó y haciendo alusión a los dichos del ex basquetbolista, quien aseguró que “Alex me adoptó como papá, y yo como hijo”.

“No sé si como mi padre, pero bueno”, respondió el hermano de Charlotte y guiñando un ojo a cámara. “¿Mejor o peor?”, quiso saber Del Moro. “¡Mejor él, olvidate! Es mi padre nuevo. ¿Tu quieres un hijo en adopción? ¡Vamos a jugar al básquet todo el día!”, remató Caniggia, quien reconoció que con su padre, Claudio Paul, no habla hace más de un año. “Mi viejo no me va a ver, estoy peleado mal”, había dicho una de las primeras emisiones del reality de cocina.

Pero la buena onda pareció cortarse en la emisión de este jueves, cuando Alex, fiel a su estilo, festejó de manera alocada y a los gritos haberle ganado a Montenegro. Resulta que ambos fueron elegidos como los mejores platos del desafío planteado: preparar una vianda posible para ser transportada en recipientes plásticos y con el fin de elegirle un destino: comida para un día de trabajo, para un picnic o para un largo viaje de ruta. El ganador del jueves evitaría caer en el domingo de eliminación.

“ ¡Si! ¡Tomá! ¡Tomá! ¡Sí! ¡Tomá, padre! ”, gritó Alex ni bien Germán Martitegui, uno de los tres jurados, anunció la decisión de haber elegido el plato de Caniggia: un sándwich de bola de lomo y condimentado con panceta, huevo frito, cebolla, palta y mango. Montenegro se limitó a sonreír y a chocar los puños con su contrincante, para luego ver cómo subía hacia el balcón de los ganadores con más gritos, totalmente sacado.

“ Jodeme, macho. Hice un plato elaborado y me gana un pendejo con un sanguchito de mierda, con una carnecita ahí adentro ”, dijo El Loco a la cámara del backstage, sin disimular su enojo y comparando el plato de Alex con su preparación: un pollo a la portuguesa que, pese a haber sido elogiado por Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, no le alcanzó para que pudiera salvarse de la gala de eliminación del domingo.

Alex Caniggia preparando el sándwich de lomo que cautivó al jurado de Masterchef Celebrity

“Contratalo ya para tu restaurant, Tegui. Contratalo, Donato. ¡Contratalo, Betular!”, se rió de manera irónica Daniel Araoz, otro de los participantes del jueves y que irá a la gala de eliminación del próximo domingo junto a Andrea Rincón, María O’Donnell, Fernando Carlos, Claudia Fontán, Gastón Dalmau y Montenegro. “ Los barats se ponen celosos cuando gano ”, devolvió Alex Caniggia ante el enojo de sus contrincantes.

“Me huele a barat mal”, había dicho Alex cuando supo de qué se trataba el desafío del jueves. Sin embargo, sorteó sus prejuicios y se dedicó a la tarea. Como el único límite estaba dado por el recipiente y su concepto, Alex se propuso cautivar al jurado con un sándwich en base a bola de lomo. y sabores en apariencia tan disímiles como el mango o la panceta.

El primero en probarlo fue Donato De Santis, que se entusiasmó y le dio tres bocados. “O tenía alta lija o le encantó mal”, conjeturó el participante. A su turno, Germán Martitegui lo probó otras dos veces, otra buena señal. En tanto, Damián Betular mordió solo una vez pero lo aprobó con un gesto.

“Buena carne, pan bien tostado. Aplauso de pie”, pidió Donato. “Hacía tiempo que no comía un sandwich así, que cueste agarrarlo, que chorrea. Todavía no sé cómo cocinás así”, agregó Germán a modo de elogio. “¿Este sandwich sape o no sape?”, le preguntó Alex y Martitegui avaló con la palabra que todos querían escuchar: “Sape”.

