Tras el contagio de Horacio Pagani, Any Ventura dio positivo por coronavirus: todo el equipo de Bendita está aislado

Any Ventura está contagiada de coronavirus y deberá cumplir el aislamiento

Este lunes, se supo que Horacio Pagani se contagió de coronavirus y tuvo que ser internado por precaución. El periodista de 77 años acudió el pasado domingo al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento para consultar por un persistente dolor en el pecho y allí le realizaron un test de covid-19 que arrojó un resultado positivo.

Dado que el miércoles 24 de marzo Horacio participó del panel de Bendita, Beto Casella y las panelistas Edith Hermida y Anita Sicilia fueron aislados por haber tenido contacto estrecho. “Estamos bien, los que tuvimos contacto nos hisopamos. Yo no tengo síntomas, pero por precaución vamos a esperar”, aseguró Hermida a Teleshow. Luego, agregó: “Él (Horacio) entra directamente del estacionamiento al piso, entra por otro estacionamiento que es más directo y no se cruza con nadie”. El lunes por la tarde, los hisopados de Beto, Edith y Anita dieron negativos según pudo saber Teleshow. De todas formas, la conductora permanece aislada en su casa y no podrá estar al frente del ciclo de juegos Está en tus manos, que se emite de 16 a 17 por la pantalla de El Nueve. “El programa lo hará Mica Viciconte y va (como invitado) Fabián Cubero”, explicó Edith. También participan El Turco García, Mica Viciconte, Vixt Greenville (más conocida como La Chica del Fuego) y Bernardita Siutti (quien se hizo popular en Instagram como Mami Albañil).

Sin embargo, este martes se informó que Any Ventura dio positivo tras haber tenido síntomas en el día de ayer, y por tal motivo se decidió que todo el plantel esté aislado. Any había sido contacto estrecho con Alejandra Maglietti y Lola Cordero, con quienes se vio el fin de semana pasado. De esta forma, la producción decidió que el programa de este martes lo conduzca Claudio Pérez desde el estudio y que varios panelistas salgan al aire a través de videollamada.

Hace menos de una semana, Pagani había hecho un pedido a las autoridades del área de Salud. Desde el estudio en el que se emite el programa Líbero de TyC Sports, había solicitado que le apliquen la vacuna cuanto antes. “Es hora de que me vacunen, viejo. ¡Vacúnenme!”, suplicó. Cuando su compañero Ariel Senosiaín le preguntó si ya se había anotado, el comunicador respondió: “En la Ciudad no hay listado. Ahora van a llegar vacunas, ahora con estas que llegan una semana de plazo le doy al Gobierno de la Ciudad”.

Horacio Pagani pide que lo vacunen contra el coronavirus

Cabe recordar que Pagani es considerado un paciente de riesgo por su edad y también por sus antecedentes cardíacos: en mayo de 2018 estuvo internado en terapia intensiva y se le realizó una intervención en la que se le hicieron tres bypass. Esa fue la razón por la que no pudo viajar al Mundial de Rusia.

En medio de un fuerte rebrote de la pandemia, este lunes se registraron 14.014 nuevos contagios, la cifra diaria más alta desde fines de octubre. En el día de hoy, el Ministerio de Salud de la Nación informó que se registraron 125 muertes y 10.154 nuevos contagios de coronavirus. De esta manera, el total de infectados desde que comenzó la pandemia asciende a 2.332.765 y las víctimas fatales son 55.736. Según indica el parte epidemiológico, de momento, en Argentina hay 3.702 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 56% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 61%.

