La angustia de Natalie Pérez: “No me gusta ver a niños trabajando en la calle”

Natalie expresó su tristeza en las redes sociales

Natalie Pérez es una artista muy sensible que no teme expresar sus sentimientos y preocupaciones en público. En esta oportunidad, la actriz compartió con sus cientos de seguidores un video en Instagram para expresar su angustia por una situación que vivió mientras manejaba su auto.

“En cinco cuadras me pararon cinco personas. Una me vendió condimentos, una me vendió pañuelitos, otra me vendió balerinas, y uno simplemente me pidió plata. Un señor bien vestido, que se había quedado sin trabajo”, relató la cantante muy emocionada y al borde de las lágrimas. Luego, agregó: “No sé, estoy sensible, y no me gusta ver a niños trabajando en la calle”.

Esta no es la primera vez que Natalie se muestra dolida en las redes sociales. En febrero pasado, se había mostrado conmocionada por el brutal femicidio de Úrsula Bahillo en la ciudad de Rojas. La joven de 18 años fue asesinada por su ex pareja Matías Ezequiel Martínez, un policía de 25 años a quien había denunciado en reiteradas ocasiones por violencia de género y que tenía una restricción perimetral.

Muy angustiada, la actriz publicó un video en su cuenta de Instagram: “Esto no puede pasar más. Esto no tiene que pasar más. Ni una menos.. ¡ni una!”. En su posteo, compartió capturas de un texto que escribió en el bloc de notas de su celular, al que tituló “Femicidios”. Allí, manifestó el dolor que sintió desde que se enteró del brutal crimen: “Tengo una angustia que me carcome el alma. Quiero hacer algo para cambiar las cosas y no sé exactamente qué”.

"Estoy sensible", aseguró la actriz en Instagram

Luego recomendó el libro ¿Por qué luchamos?, de Manuela d’Ávila. “Es sobre amor y libertad”, explicó Pérez y sugirió que lo lean no solo las mujeres sino también los hombres. “Solo cerrar los ojos y pensar en ellas, en lo que tuvieron que pasar, en sus seres queridos, con el dolor que tienen que vivir. En sus asesinos que respiran y me indigna su existencia. Solo cerrar los ojos y preguntar ¿por qué tiene que seguir pasando esto? Solo cerrar los ojos me hace querer abrirlos y cambiar las cosas”, reflexionó.

“¿De verdad no queda nadie con buenas intenciones en el poder? ¿Tan corrompido está el sistema? Vivimos en el 2021. Cambiamos tantas cosas…”. Y se mostró esperanzada con que “las generaciones que vienen hablen con esta nueva verdad, no con la verdad del pasado”. “Que el mundo sea una porquería para quienes sean una porquería. No van a cambiar. Lamentablemente hay personas muy perversas, maliciosas. De eso no nos podemos escapar”, señaló.

“Pero si el PODER ES BUENO -enfatizó en mayúsculas-, si el poder no mira para otro lado, si el poder deja de querer beneficiarse, si el poder está del lado de la verdad, de la bondad, de la víctima, si el poder judicial no fuera corrupto, si se encargara de impartir justicia, si se aplicaran las normas correctamente y si se resolvieran los conflictos como estudiaron en la facultad, si hicieran las cosas BIEN y con AMOR –volvió a aplicar las mayúsculas- todo sería tan distinto”, finalizó Natalie.

SEGUIR LEYENDO: