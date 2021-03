Rocío Marengo y una comparación de mal gusto que generó un repudio masivo

El desubicado comentario de Rocío Marengo (Video: "Hay que ver" - El Nueve)

Rocío Marengo nunca olvidará el “baile del koala”, sin dudas, uno de los hitos de su carrera surgido durante su participación del Bailando por un sueño. De hecho, invitada a Hay que ver, el programa que conducen Denise Dumas y José María Listorti por El Nueve, este lunes la modelo recordó su creación coreográfica, que consistía en saltar y abrazarse a su compañero.

“En 2006 fue lo del koala. Ya no pude estirar más los eventos del koala, necesitaba renovar”, bromeó la actual pareja de Eduardo Fort. Ante las dudas sobre las fechas, el conductor comentó: “¿No fue más tarde, en 2008?”. Hasta que finalmente, determinaron que la canción la había estrenado en 2007. En ese momento, Dumas acotó: “Me acuerdo de estar embarazada de Ema, que nació en 2007, que era el tema del Koala, en esa época”.

En ese instante, Marengo lanzó un comentario que generó mucha polémica: “El Koala es como la AMIA, todo el mundo se acuerda dónde estaba cuando pasó eso, ¿entendés? Denise estaba embarazada”. Cabe recordar que en ese atentado terrorista murieron 86 personas, por lo que la comparación no fue para nada atinada. “No sé si es el mejor ejemplo, pero te la dejo pasar, sigamos”, le dijo Listorti. Sin embargo, la modelo continuó: “Pero es como las Torres Gemelas, yo me acuerdo dónde estaba, ¿ustedes se acuerdan?”. Tratando de justificar a la entrevistada, el ex Videomatch afirmó: “Sí, o cuando murió Alberto Olmedo. Entendí a lo que te referiste, perfectamente. Pero repito, no fueron los mejores ejemplos. Seguí, seguí. No importa”. La mujer de Campi se limitó a decir: “Te comparás con todas tragedias, Rocío”

Para distender un poco el clima, Listorti explicó cómo surgió dicho baile. “Nació porque se lo puso la coach, ella se olvidaba los pasos, y la coreógrafa le decía: ‘Ahora viene el koala’. Era porque tenía que abrazar a su compañero. Ahí pegó y salió el tema”, reveló.

Marengo participará este año de La Academia, el nuevo certamen que prepara Marcelo Tinelli para su vuelta a la televisión con ShowMatch. Allí, los participantes deberán mostrar su talento para el baile, el canto y otras artes ante el jurado integrado por Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín. Algunos de los confirmados hasta el momento son Flor Vigna, Karina La Princesita, Agustín “Cachete” Sierra, Viviana Saccone, el Placo, Barby Silenzi, el Tucu López y Sofía “Jujuy” Jiménez.

Marcelo Tinelli palpita el debut de "La Academia"

Días atrás, la ex participante de Masterchef Celebrity se había quebrado al hablar sobre su deseo de ser mamá. “Es un deseo con Edu, estamos recontra bien y hay proyectos. Dejamos todo en manos de Dios, por decirlo de alguna forma. Que venga cuando tenga que venir si es que tiene que venir”, dijo en una entrevista con Intrusos. “A veces las cosas no se dan y no tienen que ver con que uno quiera o no quiera las cosas. A veces no se dan... hace siete años que estamos juntos”, aseguró.

Rocío Marengo se emocionó al hablar de su deseo de tener hijos (Video: Intrusos, América)

Al ser consultada sobre los deseos de su pareja de ser padre, fue contundente: “La primera que tiene que estar decidida soy yo, más que nada por lo que me genera y por las cosas que no se han dado. He buscado por otros lados y no ha llegado. Es un tema re delicado. Tengo todo, un presente recompleto. Hoy estoy como quiero estar y todo lo que venga va a ser bienvenido... Los hijos de Edu serían los primeros en apoyarme en cualquier decisión porque ellos han sido súper generosos conmigo”.

