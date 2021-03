El llanto de Rocío Marengo cuando le preguntaron por la maternidad: “A veces las cosas no se dan”

Rocío Marengo se emocionó al hablar de su deseo de tener hijos (Video: Intrusos, América)

Rocío Marengo está en pareja hace siete años con el empresario Eduardo Fort, más conocido como el hermano de Ricardo Fort. Aunque en el comienzo, ella prefería mantener un bajo perfil y no contaba mucho sobre esta relación, con el paso del tiempo se animó a dar detalles de su vínculo con el empresario y de la buena relación que tiene con sus hijos.

En una entrevista con Intrusos, le preguntaron si con su pareja tenían deseos de tener un hijo propio. “Siempre tuve ese deseo de ser mamá. Es un deseo con Edu, estamos recontra bien y hay proyectos. Dejamos todo en manos de Dios, por decirlo de alguna forma. Que venga cuando tenga que venir si es que tiene que venir”, contestó la mediática.

Luego, recordó que en otro programa (Los Ángeles de la Mañana) pasó un mal momento cuando una de las panelistas (Cinthia Fernández) le dijo que “no lo podía enganchar” al empresario “porque no tenía hijos”. La panelista Marcelo Baños recordó: “Vos me contaste hace muchos años que estabas con un tratamiento y que empezaste a averiguar todo lo que tiene que ver con la maternidad...”.

Los hijos de Ricardo, con Marengo y Eduardo

“A veces las cosas no se dan y no tienen que ver con que uno quiera o no quieras las cosas. A veces no se dan... hace siete años que estamos juntos con Edu”, aseguró Rocío, muy emocionada. Luego, Baños le consultó: “Disculpá, ¿pero él tiene ganas de ser papá nuevamente? Tiene tres hijos, podría decirte que no. ‘Yo te amo, hasta acá llegué, pero no tengo más ganas’. Y también es entendible que tengas ganas de vivir esta experiencia”.

Entonces, Marengo aseguró: “La primera que tiene que estar decidida soy yo, más que nada por lo que me genera y por las cosas que no se han dado. He buscado por otros lados y no ha llegado. Es un tema re delicado. Tengo todo, un presente recompleto. Hoy estoy como quiero estar y todo lo que venga va a ser bienvenido... Los hijos de Edu serían los primeros en apoyarme en cualquier decisión porque ellos han sido súper generosos conmigo”.

La panelista Paula Varela se sumó al debate y señalo: “La búsqueda es muy dolorosa cuando no llega porque hay mucha ansiedad y empiezan los miedos”. Rocío se puso a llorar y le respondió: “Está la presión del medio y hay preguntas que hieren. Todas las que están en el panel está bueno que hagan llegar que una mujer no necesita ser madre para realizarse o que estamos obligadas. A veces las cosas no se dan”.

Por último, la mediática hizo una profunda reflexión sobre la excelente relación que tiene con el empresario: “Hoy con Edu no me atan los hijos, pero si me ata un amor tan verdadero, tan sincero, tan real que si el día de mañana cada uno tiene otra pareja y yo necesito que Edu me pague la obra social, yo te puedo asegurar que por el amor que nos tenemos Eduardo y sus hijos jamás dejarían de estar conmigo en una situación límite. Hay amor y una familia”.





