El enojo de Claudia Villafañe cuando le preguntaron por el precio de los ñoquis

Luego de consagrarse como la primera ganadora de Masterchef Celebrity, Claudia Villafañe lanzó un emprendimiento con Carta Corta: un delivery de ñoquis de edición limitada. La caja que contenía seis porciones, pero recomendadas para “cuatro personas de buen comer”, tenía un costo de 3.500 pesos. Incluía “una botella de salsa con puré de tomate casero, producción propia con la receta original italiana, aceite de oliva extra virgen, ajo y albahaca”. Además de un queso parmesano, albahaca fresca “para decorar” y una baguette parisina.

“Aprendí a cocinar estos ñoquis de la Tata para devolverle a mi familia todo el amor que me dan. Los perfeccioné en Masterchef , donde me conecté con la cocina desde otro lugar. Y hoy los comparto con ustedes para agradecerles y devolverles aunque sea un poco de todo el amor que nos dieron a lo largo de nuestras vidas a mí y a mi familia. ¡Gracias! Que los disfruten. Los quiero mucho”, escribió Claudia en una tarjeta que venía dentro de la caja.

“Esta es la receta que aprendí de mi abuela, la que siempre se hizo cuando se reunía la familia, la que yo hoy hago cuando quiero compartir todo mi amor”, decía la mamá de Dalma y Gianinna Maradona al promocionar sus pastas en la página de Internet. A pesar de las críticas por el precio, este emprendimiento tuvo mucho éxito y rápidamente se vendieron las 500 cajas.

El testimonio de Claudia Villafañe (Video: Intrusos / América)

Unos días más tarde, Claudia reapareció públicamente en el Teatro Seminari, ubicado en Belén de Escobar. Allí fue entrevistada por Sergio Goycochea en una charla que se organizó en el mes de la Mujer. La ex esposa de Diego Maradona habló del rol de la mujer y contestó las preguntas del público presente. A la salida del teatro, fue interceptada por Pablo Layus, periodista de Intrusos.

“¿Qué te dije antes? ¿Qué no vengas porque no voy a hablar? bueno, eso”, aseguró Villafañe. “Ni siquiera de cómo fue el espectáculo?... ¿y los ñoquis? ¿me trajiste los ñoquis?”, le preguntó en tono irónico el cronista de América. ¿Acá? los ñoquis tenés que comprarlos en Carta Corta...”, le respondió la empresaria.

Los ñoquis de Claudia Villafañe fueron todo un éxito

Entonces, Pablo Layus aprovechó para darle su opinión sobre el precio de las pastas: “Están muy caros”. Inmediatamente, Claudia se enojó y le dijo: “Dale, ¿vos también con eso? son 6 porciones, dejate de hinchar... si querés llamo y hago que te hagan una porción sola y listo. Así no gastas tanto”.

Cabe recordar que Dalma Maradona había expresado su bronca por las críticas que recibió el emprendimiento de su mamá. “¡Qué alegría que me da que se agotaron todas las box de ñoquis de la Tata por @cartacorta! Y para los IDIOTS que dijeron cualquier cosa...¡GRACIAS! ¡Gracias por ayudar a agotar el stock!”, escribió en sus stories de Instagram.

La cocinera Dolly Irigoyen también dio su opinión sobre el costo de las pastas de Villafañe. “La gente a veces opina sin saber, ¿no es cierto? Yo no sé para qué lo hizo Claudia: por ahí tiene un destino benéfico que no lo sabemos, porque no lo va a decir. Yo no vi personalmente los ñoquis, los vi por las redes... lo vi a Donato recibir las porciones de ñoquis, en bolsas de vacío, las salsas de tomate, el queso rallado, la caja, el pan... todo eso, si lo vas a comprar, yo te diría que tenés dos mil y pico de pesos de gastos. Hoy en día es una locura lo que cuestan las cosas”, dijo Irigoyen en entrevista con Implacables (El Nueve).





