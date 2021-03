Martín Redrado y Luciana Salazar se verán las caras en una audiencia de mediación: cuándo será y por qué

Martín Redrado y Luciana Salazar

A través de su abogado Fernando Burlando, Martín Redrado presentó este viernes una querella contra Luciana Salazar por daños y perjuicios. Y el próximo lunes se presentará otra por hostigamiento mediático, tal como el letrado lo había adelantando en las últimas semanas.

Además, el letrado le confirmó a Teleshow que el próximo miércoles 14 de abril Redrado y Salazar estarán frente a frente en una audiencia de mediación, después de los incontables cruces en los medios que se sucedieron en estas semanas.

“Cada determinada cantidad de tiempo (Salazar) aparece repitiendo hechos y situaciones, y estamos estudiando si eso podría configurase como un hostigamiento (contra Redrado)”, consideró Burlando días atrás. Y se refirió al escándalo reciente: “Hoy no tiene vínculo con Luciana, pero sistemáticamente aparecen estos rebrotes que lo perjudican y le generan una situación de violencia moral”.

De acuerdo al criterio del letrado, la modelo “lo quiere hacer partícipe de una paternidad que no le es propia, o una relación que no le es propia”, en clara referencia a Matilda, la hija de Salazar, a quien el economista no vería desde hace un mes y medio. No obstante, Luciana –quien dice que a principios de este mes se habría producido el último encuentro de Martín con la niña– justificó la aparente reconciliación en este vínculo con la criatura: “Creo que (Redrado) se dio cuenta de muchas cosas que hizo mal y no las quiere volver a repetir. Y más estando Matilda en el medio”.

El martes pasado se difundió una conversación que Redrado y Salazar habían tenido el pasado 10 de enero. “El tema mediático tiene que ser step by step, como decís”, se la escucha decir a Luciana de arranque en el pasaje de conversación telefónica, que ella misma grabó con fines legales dos días después de reunirse con él y que difundió Intrusos esta tarde.

Fue después de que el economista le preguntara cómo iban a manejarse en relación a la prensa. Ese “paso a paso” refería al plan que tenía la modelo para sacar a la luz esa reconciliación que, según la modelo, estaban viviendo en Miami, en el mes de enero. “Vamos, por ejemplo… No te digo mañana, pero pasado mañana, ponele… Vemos si lo hacemos acá en una fuente, en un medio digital o buscamos a alguien que lo pueda decir en la tele. Decir: ‘Se juntaron para aclarar la situación, porque Martín la verdad que no quiere que Luciana se sienta mal con todo esto’. Si hay algo que él tiene que aclararle, se lo va a aclarar, porque hay cariño… Cariño demostrado”, se la escucha decir a Salazar en el teléfono en relación a la información para filtrar.

“El primer paso para mi tiene que ser ese”, agrega para que el economista asienta: “Está bien. Eso va a estar bueno”. Entonces Luli sigue: “Y después, pasito a pasito. ¿Sabés por dónde podés empezar? Más adelante empezar a seguir a mi hija en Instagram. Con eso… Viste esas son cosas que después nos sacan los medios sin hacer nada”. Hace referencia a Matilda Salazar, su primogénita de tres años, que nació gracias a un vientre subrogado. “Sí, sí. Esa es la dirección correcta”, vuelve a asentir Martín Redrado en el registro del llamado telefónico que Intrusos (América) hizo público.

Un día después de la filtración, Redrado se comunicó con la producción de Polémica en el bar (América), y dejó sus impresiones: “Yo también sufro, y estoy dolido por todo esto que dice que no es cierto”, dijo el economista, quien actualmente se encuentra en los Estados Unidos.

“Soy el único hombre que hizo posible que fuera madre. Yo no soy el padre de Matilda, pero lo hice posible porque era su deseo, y que me trate así es muy injusto y doloroso”, escribió después y justificó por qué no quería hacer más declaraciones sobre el asunto: “No estoy para el show sino para aclarar. No me quiero enroscar en esto porque Luciana es un Gran Hermano de temas que deberíamos tratar en privado”.

