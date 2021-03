Dalma y Gianinna Maradona cargaron contra Víctor Stinfale y Leopoldo Luque: “No voy a parar hasta verlos presos”

Dalma y Gianinna Maradona se expresaron en sus Instagram después de que se revelaran nuevos diálogos entre Víctor Stinfale y Leopoldo Luque, partes del entorno que acompañó a Diego Maradona en sus últimos meses de vida.

“A cuatro meses les digo a todos que no voy a parar hasta verlos presos... A TODOS!”, expresó Dalma Maradona en una Instagram Story. El texto continúa así: “Me van a tener que matar para que me calle la boca... Y los voy a nombrar a todos esta vez... MAFIOSOS HDP NO LES TENGO MIEDO!”, cerró en mayúsculas.

Un rato más tarde, su hermana Gianinna republicó su mensaje y agregó la siguiente leyenda, enfatizando el sentido de esas palabras: “Yo tampoco! Y si lo público es lo que más te molesta, allá voy”, dijo. Y luego apuntó directamente contra Stinfale, sin nombrarlo: “ Me das asco, vos y tu mierda de Speed ”. “Me van a tener que matar a mí también”, cerró Gianinna.

La story de Gianinna Maradona, republicando el duro mensaje escrito por su hermana, Dalma Maradona (Foto: Instagram @giamaradona)

Noticia en desarrollo...

