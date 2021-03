Alberto Cormillot le pondrá a su nuevo hijo el mismo nombre que su perro

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini confirmaron esta semana que serán padres de un varón

Esta semana Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini confirmaron el sexo del bebé que están esperando. “Y ya podemos confirmar que es un nene. Eso si... Alberto terminó de caer... Y se dio cuenta que Álvaro no le gusta tanto...Así que estamos en búsqueda de nombres”, escribió Pasquini junto a una postal de su embarazo.

Horas más tarde, y en sus Instagram Stories, la mujer de Cormillot explicitó las dificultades que la pareja atraviesa para ponerse de acuerdo en esa elección crucial: al parecer, el famoso nutricionista quiere bautizar a su hijo con el nombre de Emilio , de la misma manera en que se llama su papá y también... el mismo nombre que tiene el perro de Estefanía.

La primera Instagram Story de Estefanía Pasquini respecto al futuro nombre de su hijo (Foto: Instagram @estefi_pasquini)

“Este perrito es mío y le puse Emilio porque me encanta”, escribió en la primera foto de la secuencia, en donde se ve a su mascota, de pelaje blanco. “Este es nuestro bebé sin nombre”, puso después sobre una foto de la ecografía de su hijo. “Este es mi marido, quien se dio cuenta que va a ser papá de un nene... y le quiere poner como su papá... Que resulta se llama como mi perro...”, escribió Pasquini junto a una tierna postal en la que le está dando un beso a su marido.

La segunda Instagram Story de Estefanía Pasquini respecto al futuro nombre de su hijo (Foto: Instagram @estefi_pasquini)

“Y acá estoy yo como un boludo, viendo como estos dos me quieren cambiar el nombre”, le escribió Estefanía a su perrito Emilio, como si el can estuviera pensando en cómo lo afectará el conflicto por el nombre del futuro bebé. “Y yo por suerte zafé y me voy a seguir llamando Felipe”, cerró el gag Estefanía, con una foto de su gato negro, a salvo de posibles cambios.

La explicación del "conflicto" entre Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini respecto al futuro nombre de su hijo (Foto: Instagram @estefi_pasquini)

El chiste con el que Estefanía Pasquini cerró la serie de stories respecto al futuro nombre de su hijo (Foto: Instagram @estefi_pasquini)

El pasado 12 de marzo, Alberto Cormillot daba a conocer la feliz noticia de que será padre a los 82 años junto a su pareja, Estefanía Pasquini. “La idea era confirmarlo a los tres meses, y ayer Guillermo Andino me preguntó si había planes, y no pude decir que no y la semana que viene contarlo”, dijo en Cada mañana –el ciclo de Marcelo Longobardi– el nutricionista sobre los motivos que lo llevaron a adelantar la noticia que recién iban a dar en un par de semanas.

Horas después del anuncio, la nutricionista de 34 años mostró por primera vez su creciente panza, junto con una sentida dedicatoria “De a poquito va saliendo”, escribió en su Instagram además de agregar un emoji de embarazada. “¿Será verdad eso de ‘desealo tanto que la vida no tenga más remedio que dártelo’? No sé... Yo sé que además de desear mucho las cosas hay que buscarlas. Tengo miedos, mil o más, esto es lo más lindo e importante que me pasó en la vida y no podía ser con otra persona que no seas vos, Alberto”, continuó en el posteo.

Este será el primero hijo de ella, mientras que el reconocido médico ya es padre de Reneé y Adrián, frutos de su relación anterior con Monika Arborgast, que falleció en 2017. Justamente fue Reneé quien hace días habló de la llegada de un nuevo integrante a la familia en una entrevista con Nosotros a la mañana: “Así es la vida de mi padre, un ansioso. Estábamos todos con candado en la boca, que teníamos que esperar una semana más, y él no aguantó. Ya sabíamos desde hace un montón, pero estábamos todos obviamente sin poder hablar”.

