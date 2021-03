Cómo quedará el prime time de América tras el regreso de Jorge Rial a la televisión

“Efectivamente no vuelvo a Intrusos. Cierro un ciclo. El programa tiene la edad de mis hijas y este programa es mi hijo de verdad, lo parí. Podría quedarme acá cómodo. Pero hay que reinventarse, estoy por cumplir 60″, sorprendió a principios de febrero Jorge Rial. De esta manera el conductor cerraba una etapa, a la vez que se abría otra y ese mismo día anunciaba su nuevo proyecto televisivo en el canal, Tv Nostra.

Ya casi finalizada la etapa de preproducción, el papá de Rocío y Morena está en la cuenta regresiva para volver a la pantalla. Su debut será el próximo lunes 5 de abril a las 20.30. Para darle espacio, América modificó su grilla del prime time.

Al igual que ahora, el Noticiero de Amérca comenzará a las 18 pero en lugar de terminar a las 20.00, cerrará a las 19.00 para darle paso a Polémica en el bar, con la conducción de Mariano Iúdica. Luego comenzará el nuevo magazine de Rial y a las 22.00 Intratables, en lugar de 21.30. Jey Mammon, con Los Mammones comenzará 23.30 al igual que ahora.

En diálogo con Teleshow, al ser consultado sobre qué será Tv Nostra que contará con Mariana Calabró, Ángela Larena y Diego Ramos como panelistas, dijo: “Te lo diré un mes después de que salga al aire: viste que los programas se van armando... En principio, te digo de qué se va a tratar: será un programa de actualidad rabiosa, pura. Todo lo que pase en el día, en todos los ámbitos, pasará por el programa, aunque voy a hacer especial hincapié en la política. Y el político no se va a reír con nosotros: nosotros nos vamos a reír de él. Hoy, que los periodistas hagan un editorial de diez minutos con una indignación en función del tachero que se enoja con todo, atrasa horrores. También nos vamos a meter en la interna periodística, porque es... ¡terrible!”.

Además, se refirió a los puntos en común entre los artistas y los políticos: “Los egos son impresionantes. El político tiene tanto ego como una vedette, o más. Cristina vendría a ser como Susana Giménez, a ese nivel: a veces se debe autopercibir como la Susana Giménez de la política. Hay un parecido. Hay mucha frivolidad en la política, y eso se lo debemos a Menem”.

La primera entrevista para su nuevo programa ya está grabada y es a Matías Morla: “¿Pior qué él? Porque puedo. Y porque es una de las voces que quiero escuchar, que todos queremos escuchar. Y que queremos ver: ¿cómo está Morla? Vi un tipo preocupado, muy preocupado. No es fácil. Por la situación judicial, no. Obviamente, la condena social pega: no es fácil que te digan “sos es el asesino de...”. En medio de la entrevista yo le traslado esa pregunta, y ahí cambia Morla a cómo había arrancado. Cambia, cambia...”.

Además, dio su postura sobre el fallecimiento del Diez, el 25 de noviembre del año pasad: “Creo que ese día se podría evitado la muerte. La siguiente pregunta: ¿se podría haber evitado la muerte de Diego? Yo creo que lamentablemente no, a corto, largo plazo... Me enteré que anímicamente estaba quebrado, roto. Era un final que lamentablemente era inevitable. Estoy hablando con (el doctor Leopoldo) Luque en estos días, me ha mostrado papeles y todo. Y digo lo que decimos todos: ‘Che, loco, lo tendríamos que haber sacado y lo tendríamos que haber internado’. No es fácil igual, eh. Yo entiendo eso”.

Además, confesó que la muerte del ídolo “lo rompió” y contó que a pesar de que tuvieron idas y vueltas muy fuertes, lograron acercarse luego de que Verónica Ojeda los hiciera hablar por teléfono.

