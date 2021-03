Luis Brandoni relató un insólito asalto a mano armada: “El ladrón me sacó un reloj que valía y me decía diálogos de películas que sabía de memoria”

Luis Brandoni relata un robo insolito (Video: "Los mammones", América)

“Yo estaba en la sala de espera de un médico amigo que estaba atendiendo una paciente. Sonó timbre. La secretaria fue hasta la puerta. Entró un señor y se puso al lado mío. Me dijo: ‘Parate’. Y me mostró la chapa de policía. Me dijo: ‘Soy hincha tuyo’”, relató Luis Brandoni en el programa de Jey Mammon, por América, sobre un insólito robo que sufrió hace algunos años.

Entonces el actor contó que mientras el ladrón camuflado de policía le comentaba películas, de a poco mostró un “revolver, muy discreto y sereno”. “Sacó una cadena a una señora. Yo tenía un reloj que valía y me dijo: ‘Dame el Rolex’. Y antes de irse me empezó a decir diálogos de películas que sabía de memoria”, agregó Brandoni, que mucho antes de ser actor soñaba con ser centrofoward de River o cantor de Osvaldo Pugliese.

“Laburé mucho. Y tuve la suerte de hacer cosas hermosas. En el oficio nuestro hay tres ramas importantes: televisión, cine y teatro. Lo que más me gusta es el teatro, porque sabes realmente. que pasa con tu trabajo. Está el público ahí y vos podés ver lo que pasa, sin intermediarios. La televisión te da la popularidad. Y el cine, la perpetuidad”, aseguró el actor después de ver un video que compilaba su vida actoral. “Nunca hemos sido muy amigos con Ricardo (Darín) porque pertenecemos a generaciones distintas. Estuvimos seis años haciendo Mi Cuñado. Si me daban para hacer seis más, firmaba”, recordó en relación a Darín, y contó que a veces le ganaban con el rating a Susana Giménez.

“Me exilié en el 74 por una amenaza de la triple AAA, gobierno peronista”, aseguró apenas pasadas las 12 de la noche del 24 de marzo, cuando en Argentina se cumple un nuevo aniversario del último golpe militar que sufrió nuestro país, en 1976. Habló además de las horas que estuvo detenido en un centro clandestino, de las listas negras que integraba con Norman Brisky, Nacha Guevara, Horacio Guarany y otros artistas, y de su exilio en México.

“No estoy de acuerdo con que el 24 de marzo sea feriado. Decretaron también asueto el 2 de abril. El gobierno de Cristina Kirchner. Día que invadimos Malvinas. Una guerra que perdimos. El 24 de marzo es fecha de una dictadura atroz. Hacer días feriado, dos fechas tan luctuosas para la Argentina... Habría que dedicarla a que los chicos sepan que fuimos a una guerra inconcebible. De unos militares… Fuimos a una guerra atroz”, reflexionó Luis Brandoni. Y al rato contó que en la grabación de Esperando la carroza, nadie se rió cuando, hace 33 años, dijo: “¡Tres empanadas!”

Hace unas semanas, en el ciclo Conversaciones, de Infobae, había contado su experiencia, con compromiso y el corazón abierto. “Viví muy mal el exilio. Yo me iba por poco tiempo, era la convicción que yo tenía. Entonces paré en Lima, llamé a mi amigo y le dije que iba para su casa, yo sabía que él me iba a recibir. Las cosas penosas fueron que unos diez días después viajó Marta (Bianchi) con mis hijas que eran chicas, pedí plata prestada a unos amigos para enfrentar los compromisos que tenía que asumir, tenía que alquilar un departamento…”, aseguró. “Recuerdo un día muy doloroso que tuve que salir a comprar los repasadores, sábanas, toallas… Hacía muy poco que me había mudado a una casa que habíamos estado pagando cuatro años en Buenos Aires, y a los once meses me tuve que ir. Entonces empezar todo de nuevo en esa situación era penoso. Además había mucha violencia en Argentina, me reencontré con muchos argentinos que también se habían exiliado…”, agregó Luis Brandoni entonces.

