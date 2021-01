Matías Alé contó su experiencia swinger: “Durante mucho tiempo fui el quinto elemento”

Matías Alé hablo de su experiencia íntima con otras parejas (Video: "Polémica en el bar", América)

La presencia de Matías Alé en la mesa de Polémica en el bar, el programa que produce Gustavo Sofovich por América, nunca pasa inadvertida. Sobre todo, porque teniendo a su lado a Chiche Gelblung, que lo fogonea para que se anime a contar las historias más desopilantes de su vida, el actor no deja de sacar anécdotas del cajón de sus recuerdos.

Este lunes, el tema de debate tenía que ver con la fiesta swinger clandestina que tuvo lugar el fin de semana en Mar del Plata, en la que los concurrentes confundieron a un policía con un stripper. Y esto dio pie para que Horacio Cabak, a cargo de la conducción del ciclo en reemplazo de Mariano Iúdica, le preguntara a sus panelistas si alguna vez habían participado de un evento de esas características.

El doctor Adrián Cormillot, Rocío Oliva y Gastón Recondo dijeron, simplemente, que “no”. “Yo no voy a contestar esa pregunta”, se apuró a responder Chiche a su turno, dejando en claro que sabía y mucho del tema. Y enseguida, Alé no pudo más que reconocer que tales encuentros habían formado parte de una larga etapa de su vida.

“No fue una vez, es una forma de vida. Para mí”, comenzó diciendo el actor. Y luego ahondó en detalles: “Yo mucho tiempo fui el quinto elemento”. ¿Qué significa eso? “El que maneja la batuta. Yo venía incursionando con parejas swingers. Y bueno, son dos parejas y uno de afuera que dirige todo”, explicó Matías.

Chiche demostró tener muchos conocimientos sobre la práctica swinger

En ese momento, Gelblung quiso hacer su aporte y dijo: “El negocio de las fiestas swingers es ir solo, porque entonces no tenés celos ni tenés ningún problema. ¡Pagás el doble!”. Y, frente a la desesperación de Recondo frente a algo que no entraba en sus parámetros de normalidad, Alé explicó: “Esto es como el COVID, porque tiene protocolo”.

Fue entonces cuando, con algunas dudas después de la repercusión que tuvo su confesión de que Silvina Escudero lo mandaba a dormir a la cucha del perro cuando eran novios, Matías explicó cómo incursionó en esta práctica. Y contó que todo comenzó cuando una pareja de San Fernando, Gustavo y Celeste, lo convocó vía Twitter para que participara de un encuentro íntimo con ellos.

Frente a esta confesión, Cabak quiso saber si él le había pedido fotos previo al encuentro. Pero Alé, muy relajado, contestó que no. “Yo soy gauchito”, dijo. Y explicó que así fue como terminó estando entre dos parejas swingers, que como eran fanáticas del cine lo apodaron “El quinto elemento” en alusión a la película protagonizada por Bruce Willis.

Entonces, Gelblung quiso aclarar la situación: “El quinto elemento es cuando en un juego de dos parejas, traen a una quinta persona”. “¡Chiche tiene la teoría pero yo tengo la práctica!”, protestó entonces Matías. Pero el periodista le retrucó dejando en claro que sabía de lo que estaba hablando: “No, ¿qué teoría? ¿Querés que te hable yo?”. “¿Tenés práctica en esto?”, preguntó incrédulo el actor. “¡Por supuesto! ¿Te pensás que empecé ayer?”, respondió el creador de Memoria.

Y, frente al asombro de toda la mesa, Chiche detalló señalándose el pecho: “Lo he contado, muchachos, me caminaron con taco aguja por acá arriba... ¡Y me quemaron con cigarrillo! ¿Cuál es el problema?”. Y concluyó diciendo que, al lado de su experiencia, el libro Cincuenta sombras de Grey era una “pelotudez”.

