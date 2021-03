La abuela de Nico Occhiato llamó a su programa de radio y reveló su frecuencia sexual: “El nono todavía está muy bien”

Nico Occhiato y sus abuelos

Se ganaron el cariño de la gente durante el paso de Nico Occhiato por el Bailando 2019, dónde se apoderaron de las previas. Y, desde entonces, doña Conce y don Victorio no han dejado de ser noticia. De hecho, hace un año y en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus, el cantante guatemalteco Ricardo Arjona se conmovió al ver un video de la pareja bailando un tema suyo y decidió compartirlo en sus redes sociales, lanzando a la fama internacional al matrimonio. Sin embargo, en esta oportunidad, el motivo por el que los abuelos del novio de Flor Vigna llegaron a los medios hizo sonrojar al mismísimo conductor.

“Buenas. Acompáñenme en la historia de hoy. El título es: ‘El audio que jamás hubiese querido escuchar’. Actriz protagónica, mi abuela; actor secundario, mi abuelo. La semana pasada en Nadie dice nada estábamos hablando de sexo. En un momento yo me percato y digo: ‘Ché, está escuchando mi abuela, banquemos un toque’”, comenzó diciendo Occhiato en relación a la consigna del programa que conduce junto a Nati Jota y Flor Jazmín Peña en el canal de YouTube Luzu Tv.

Y luego continuó su relato: “Minutos después de eso, me llega ‘El audio que jamás hubiera querido escuchar’. Obviamente que era un audio de mi abuela opinando sobre el tema”. Y es que, como no podía ser de otra manera, Conce no se iba a amedrentar frente a la propuesta que su nieto le había hecho a sus oyentes. Y, sin dudarlo, mandó un mensaje que Nico decidió compartir con sus seguidores.

El audio que Nico Occhiato no hubiera querido escuchar (Instagram)

“¿Cómo andás? No sé qué estabas hablando, que sé yo, del amor, del sexo… Bueno, te paso a explicar. Nosotros, somos los dos ambos (sic), uno para uno y uno para el otro”, comenzó diciendo la mujer. Sin embargo, lo que parecía ser un simple comentario para salir del paso, terminó con la confesión menos esperada. “Somos los dos que nos cuidamos muchísimo y queremos estar bien para ustedes y los chicos. Así que, respecto al amor y el sexo, sí… cada dos meses o cada 15 días. ¡El nono todavía está muy bien!”, concluyó doña Conce.

La relación de conductor de Todo puede pasar, por El Nueve, con sus abuelos es más que especial. “Con ellos me crié mucho. Amaba quedarme a dormir en la casa de ella. Viví una infancia muy feliz. Mi abuelo fue quien me llevó a jugar siempre al fútbol, es el que me hizo de Boca, que me inculcó todo eso, así que me crié con ellos prácticamente, por eso es que se vuelve tan loca”, había contado Occhiato luego de que su abuela se convirtiera en la revelación del programa de Marcelo Tinelli.

Y luego rememoró: “Lo que me acuerdo es que cuando íbamos al jardín. Yo siempre quería que me lleve mi abuela, porque le decía dos o tres cosas antes de entrar y no me dejaba. Le decía: “No, me quiero ir con vos”. Y ella me decía: “Bueno, está bien, vamos a la plaza”. Después, mi vieja le decía: “¿Pero no lo dejaste en el jardín?”. Y ella le respondía: ‘Me dijo que quería venir conmigo’”.

Tal como lo había demostrado el el certamen de baila, al que llegaba siempre con una bandeja, dona Conce es, además, una muy buena cocinera. “No se puede ir a comer a la casa, y aparte se enoja, cuando no querés comer más se enoja. Hace mucha pasta, pero a mí me gusta más la milanesa, las milanesas de mi abuela son una locura”, había contado Nico.

