Rocío Oliva renunció a Polémica en el Bar y Verónica Ojeda fue tentada para ser la reemplazante

Las indirectas de Mariano Iúdica a Rocío Oliva por su ausencia en Polémica en el Bar (Video: "Polémica en el Bar" - América)

Desde hace ya algunos días, la ausencia de Rocío Oliva en Polémica en el Bar llamó la atención. La semana pasada, Mariano Iúdica, conductor del ciclo, le lanzó una indirecta hacia la ex de Diego Maradona. Mientras hacía una publicidad de snacks, comentó: “Éstos se los comía todos Rocío Oliva”. Acto seguido, Matías Alé deslizó: “Por eso no viene más”. Pero el anfitrión preguntó: “¿Dónde está? Si la ven, la mandan”. Después de esta breve referencia, nadie del programa volvió a hablar al respecto, pero este domingo no sólo se ratificó la renuncia de la futbolista sino que se anunció una posible reemplazante que, en caso de confirmarse, generará una gran revolución.

“Renunció Roció Oliva a Polémica. Ya están pensando en Vero Ojeda. No es una broma”, anunció Ángel De Brito en su cuenta de Twitter. A raíz de esta información, Teleshow se comunicó con la producción del programa de América y desde allí aseguraron que la ex del astro se fue del ciclo “porque quiere estudiar periodismo en River y se le superponen los horarios”. Gustavo Sofovich, por su parte, señaló que cree que ella que se retira “para bajar un poco la exposición mediática con todo lo que viene con Diego”. En cuanto a la posible incorporación de la mamá de Dieguito Fernando, comentaron que la oferta existió, pero que están esperando su respuesta. En caso de aceptarla, ella ya formaría parte del clásico programa a partir de este lunes.

Cabe recordar que el pasado 2 de marzo, Rocío vivió una incómoda situación al aire cuando sorpresivamente Claudia Villafañe llamó en vivo para hablar sobre los audios que se difundieron en el documental de Infobae, La muerte de Maradona. En un momento, la mamá de Dalma y Gianinna se refirió a lo que pasó en el velatorio del astro: “Yo no hice nada que no estuviera avalado por los cinco hijos de Diego (sumando a Jana, Diego Junior y Dieguito Fernando) y por la familia, por las hermanas y por todos los que estaban ese día. No me tomé ninguna atribución de ningún tipo. Si no, que le pregunten a Víctor Stinfale, que es la persona que estaba ahí y que no se movió, tampoco sé por qué motivo... Y si a Rocío le quedó alguna duda de quién fue la que no la dejó entrar, que se lo pregunte a él que fue el que me vino a preguntar a mí y yo le contesté que no tenía nada que ver ni podía tomar ninguna decisión de ningún tipo. Porque no me correspondía”.

Claudia Villafañe salió al aire en Polémica en el bar: "No pudo escuchar semejantes barbaridades"

Visiblemente ofuscada, Villafañe siguió con su descargo. “Ella (Rocío) me conoce muy bien, como todos los que están ahí que saben quién soy. Y si la gallina de los huevos de oro se les murió a todos ustedes, o a todos los que están ahí defendiendo lo indefendible, me parece que están muy equivocados. Porque yo no hice nada de lo que no correspondía”, aseguró. Y agregó: “Tengo llamadas de Diego del día domingo 21 de noviembre en mi celular, para que vean que sí hablaba conmigo. Que no lo hiciéramos público y no saliéramos a contar todo lo que hacíamos cuando nos juntábamos en la casa de mis hijas, no quiere decir que no habláramos aunque tuviéramos juicios de por medio. Sabíamos separar muy bien las cosas. Y Rocío lo sabe muy bien”.

