La impactante señal que recibió Ingrid Grudke a siete años de la muerte de Jorge Ibáñez: “Está presente”

La señal que recibió Ingrid Grudke mientras hablaba de Jorge Ibáñez (Video: Mitre Live)

El 14 de marzo de 2014 el mundo del espectáculo se vio conmovido por la repentina muerte de Jorge Ibañez, quien falleció a los 43 años a causa de una falla cardíaca. Una de sus amigas más cercanas del ambiente era Ingrid Grudke, con quien compartió muchos desfiles y eventos, y quien accedió a recordarlo en una entrevista con Juan Etchegoyen para el programa que conduce en Mitre Live.

“Para mí es la pérdida de un gran amigo, una persona que amás, que querés. Estaba a la vista de todos lo que era él, era un ser con mucha energía, con mucha fuerza, muy histriónico, muy amable y una buena persona. Siempre todo positivo. De golpe que no esté en mi vida fue un shock muy grande porque compartí muchos momentos. Lo extraño”, expresó.

En el momento en el que la modelo estaba hablando de la disputa que Mabel, la madre del diseñador, mantiene con su hija Alejandra por la herencia, la transmisión se cortó por unos segundos, algo que Ingrid tomó como una señal: “Alguien nos está escuchando. Jorge está presente me parece”, expresó.

Ingrid Grudke y Jorge Ibáñez

Tiempo atrás, otras personalidades también revelaron que vivieron hechos llamativos luego de la muerte del modisto. Evelyn Scheidl, conductora y ex modelo, contó que en un desfile póstumo en una foto que tomó con su celular apareció la figura de Ibáñez. “Esa imagen la vieron un montón de personas. Las siete que estábamos en la mesa y los de la mesa de al lado que eran otros 15”, señaló en un programa de televisión. Según su testimonio, cuando quiso subir la foto a Twitter no pudo hacerlo, volvió a mirar y la silueta había desaparecido.

Anamá Ferreira también compartió con Teleshow un hecho impactante. “Nueve meses después de su muerte no podía dejar de llorar. Una noche sueño con él. Lo veo en un lugar fantástico y muerto de risa, cuando me acerco me dice: ‘Negra, dejame, soltame’. Me desperté llorando y lo solté, aunque sigo extrañándolo cada día”.

Mabel Ibañez también siente que sigue en contacto con su hijo. “A veces miramos una revista de chimentos y criticamos. A él no le gustaba criticar. La luz empieza a titilar. Él se enojaba cuando criticábamos…”, relató hace un tiempo.

En mayo de 2020, se supo que la hermana del fallecido diseñador y su madre están enfrentadas por el patrimonio familiar que incluye la administración de veinte propiedades. “Alejandra está haciendo un reclamo de la sucesión. Quiere que Mabel deje de administrar el patrimonio familiar y quiere que le rinda cuentas. Ellas están peleadas y no se hablan desde hace dos años”, explicó Marina Calabró en Confrontados, el ciclo que conducía por El Nueve. En ese mismo programa, también habían dialogado con la abogada Alejandra Bellini que representa a la hermana de Jorge en este conflicto. “Es una situación muy complicada para ella como hija. Hace dos años y medio que no tiene contacto con su mamá. Hay muchas personas alrededor de Mabel que están cooptando su intimidad. No la dejan hablar por teléfono con su hija”, aseguró la doctora.

La médica está preocupada por el patrimonio familiar y teme que su madre tome malas decisiones que generen deuda o la pérdida del dinero y que las personas que la rodean se beneficien. Por este motivo, Alejandra solicita que se anule a su mamá como administradora de la sucesión y que se designe un perito contador para poder establecer los ingresos y egresos de la herencia que incluye 20 propiedades.

